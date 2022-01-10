Нове відео неймовірного приземлення "Мрії" зачарувало мережу: "як Мойсей з Біблії"

У Польщі приземлився найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія". При цьому біля аеропорту зібрався натовп людей, які знімали гіганта на відео.

На відео видно натовп. При цьому огляд дуже поганий через сильний туман. Спочатку літака не видно, і тільки по звуку, що підсилюється, можна зрозуміти, що він підлітає.

В один момент літак з'являється з туману і пролітає над головами людей, які захоплено його зустрічають.

Неймовірного приземлення "Мрії" в Польщі (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували ефектне відео.

Краса!

Як Мойсей з Біблії;

Слів немає;

Чудово.

Варто зазначити, що під час приземлення літак пошкодив стійку шасі і поки не може вилетіти з Польщі.

"На правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля". Виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту і посадки "Мрії", - передає прес-служба підприємства "Антонов".