Новое украинское оружие способно дать мощный отпор оккупантам: подробности

Украинская армия усиливает свою мощь и получает новые образцы вооружения, такие как мобильные минометные установки "БАРС-8ММК" калибра 120 мм, позволяющие эффективно поражать цели без посредственного контакта с противником. По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, автоматизация боевого управления имеет важнейшее значение, передает "Апостроф".

Эксперт отметил систему управления комплексом "Гром-2" от конструкторского бюро "Южное", презентованную на выставке в Киеве в октябре. Она представляет собой проект IT-артиллерии - то есть программного обеспечения, способного отдельные системы поражения превратить в ударно-разведывательные комплексы.

Фото: В Киеве на XVI Международной спецвыставке "Оружие и безопасность-2019" КБ "Южное" показало ряд образцов нового вооружения (yuzhnoye.com)

Данное направление уже развивается в Украине, и наработки уместно поскорее внедрять для нужд ВСУ, уверен он.

Также Згурец признал, что реактивная артиллерия в РФ из-за смены ракетного топлива имеет большую на 20 километров дальность поражения, чем украинская (к примеру - обычная РСЗО "Град").

При этом образцы от КБ "Южное" реактивного снаряда "Тайфун-1" (есть три модицикации: -1 для "Градов", -2 для "Урагана" и -3 - похож на проект "Ольха" киевского КБ "Луч") выравнивают дальность поражения на это самое расстояние.

""Тайфун-1" способен поражать цели на 20 км дальше, чем "Град". То есть, это увеличение дальности действия РСЗО", - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, жители Донбасса негативно высказались о решении отвести войска от линии разграничения, так как боятся, что сразу после того, как уйдут украинские военные, территорию захватят боевики.