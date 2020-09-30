Новое открытие про неандертальцев может перевернуть знание о современных мужчинах

Новое исследование ДНК неандертальцев и денисовского человека выявило удивительную связь с современными мужчинами. Дело в том, что по какой-то причине наиболее хорошо сохранившийся материал произошел из женских останков, оставив в темноте всю мужскую генетическую историю.

Но недавние исследования позволяют по-новому взглянуть на Y-хромосому мужчины-неандертальца. Об этом пишет ScienceAlert.

Чтобы идентифицировать особенности последовательностей мужских ДНК из останков трех неандертальцев, найденных на территории России, Испании и Бельгии, собрались ученые со всего мира.

Все неандертальцы жили примерно от 38000 до 53000 лет назад. Их сравнивали с генами "денисовцами", которым около 70000 и 120000 лет. Выяснилось, что их гены похожи. Но, как оказалось, Y-хромосома у неандертальцев была ближе к нашей, чем у денисовцев.

"Это было для нас большим сюрпризом, - говорит эволюционный генетик Мартин Петр из Института эволюционной антропологии Макса Планка. - Изучая их аутосомную ДНК, мы знаем, что неандертальцы и денисовцы были тесно связаны между собой и что люди, живущие сегодня, являются их более далекими эволюционными родственниками".

Вскоре после их разделения произошел обмен, в результате которого исходная Y-хромосома неандертальца была заменена другой, похожей на нашу.

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