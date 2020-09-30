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Нове відкриття про неандертальців може перевернути знання про сучасних чоловіків

Автор: Світлана Мащенко

Вчені знайшли тісний зв'язок між неандертальцями і сучасними чоловіками

Нове дослідження ДНК неандертальців і денисовської людини виявило дивний зв'язок з сучасними чоловіками. Річ у тому, що з якоїсь причини найкраще збережений матеріал пішов від жіночих останків, залишивши в темряві всю чоловічу генетичну історію.

Але недавні дослідження дозволяють по-новому поглянути на Y-хромосому чоловіка-неандертальця. Про це пише ScienceAlert.

Щоб ідентифікувати особливості послідовностей чоловічих ДНК з рештками трьох неандертальців, знайдених на території Росії, Іспанії та Бельгії, зібралися вчені зі всього світу.

Всі неандертальці жили приблизно від 38000 до 53000 років тому. Їх порівнювали з генами "денисівцями", яким близько 70000 та 120000 років. З'ясувалося, що їхні гени схожі. Але, як виявилося, Y-хромосома у неандертальців була ближче до нашої, ніж у денисівців.

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"Це було для нас великим сюрпризом, - каже еволюційний генетик Мартин Петр з Інституту еволюційної антропології Макса Планка. - Вивчаючи їх аутосомну ДНК, ми знаємо, що неандертальці і денисівці були тісно пов'язані між собою і що люди, які живуть сьогодні, є їх більш далекими еволюційними родичами".

Незабаром після їх поділу стався обмін, в результаті якого вихідна Y-хромосома неандертальця була замінена іншою, схожою на нашу.

Раніше ми писали, що у Єгипті знайшли 14 непошкоджених 2500-літніх саркофагів.

Також повідомлялося, що астрономи виявили феномен, який переверне уявлення про Всесвіт.

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