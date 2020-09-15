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Астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной

Вторник 15 сентября 2020 22:00
Астрономы обнаружили феномен, который перевернет представление о Вселенной
Астрономы сделали открытие о Вселенной (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Представление людей о Вселенной может быть ошибочным

Ученым удалось обнаружить феномен, что сможет перевернуть представление про темную материю во Вселенной. Речь идет о том, что в некоторых галактиках концентрация темной материи выше, чем предполагается.

К такому выводу пришли специалисты из Национального института астрофизики в Италии. Отчет об открытии опубликовали в научном журнале Science.

Открытие о разнице в концентрации темной материи указывают или на неизвестные свойства невидимого вещества, или же на то, что в наших знаниях о космосе есть огромные пробелы.

А помог сделать такое открытие телескоп "Hubble". С помощью него ученые нашли "гравитационные линзы". Этот феномен возникает, когда некий массивный объект изменяет траекторию движения света. Темная материя тоже способна создавать гравитационные линзы, искажая изображения фоновых галактик.

Специалисты говорят, что чем больше искажение, тем больше масса, что его создает. Благодаря этому ученые могут создать подробные карты с распределением темной материи.

Когда ученые изучили 11 галактических скоплений, они заметили, что нечто создает маленькие линзирующие эффекты, и они не заметны в масштабах всего скопления.

Открытие говорит о существовании большего количества темной материи, чем предполагалось лучшими математическими моделями.

Ранее мы писали, что астрономы обнаружили признаки жизни на Венере. Это открытие меняет все.

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