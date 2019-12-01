ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции "Мостицкая"

STYLERЖизнь    01.12.2019 - 18:12
Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции "Мостицкая"
Метро в Киеве: фото будущей станции "Мостицкая" (фото: коллаж РБК-Украина)

Метро на Виноградарь продолжает строиться

В Киеве продолжается строительство новой станции метро на Виноградарь, которая получила название "Мостицкая". Киевский метрополитен на своей странице в Facebook показал новое фото с места строительства.

На фото видно подготовку монтажной камеры на будущей станции "Мостицкая". С проектной глубины, которая составляет 17 метров, строители проработали почти половину.

Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции &quot;Мостицкая&quot;

Метро в Киеве: фото будущей станции "Мостицкая" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Стоит отметить, что кроме строительства станции "Мостицкая" строители будут делать станцию "Проспект Правды". Предполагается, что новые станции метро будут запущены в эксплуатацию до конца 2021 года.

Для метро на Виноградарь построили первый тоннель (фото Олега Тоцкого и Сергея Гринкевича/facebook.com/kyivmetro)

В данный момент для "продления" участка Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь строители уже построили вентиляционный ходок между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Новое метро в Киеве: появились фото будущей станции &quot;Мостицкая&quot;

Метро на Виноградарь строится на Сырецко-Печерской линии (фото: metro.kiev.ua)

Стоит отметить, что станция "Мостицкая" строится, как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" будут строить открытым способом.

Напомним, что в киевском метро девушка станцевала зажигательный танец. При этом на ней не было верхней одежды, несмотря на то, что происходящее было в ноябре, когда уже все в это время ходят в теплых курточках и пальто.

Ранее сообщалось о том, что полицейский устроил стрельбу в харьковском метро на станции "Научная". После задержания правоохранителя у него изъяли пакет с неизвестным веществом, похожим на наркотик "соль".

Масштабное ДТП в центре Киева: пьяный водитель с "чудо-номерами" устроил гонки с полицией (видео) В Киеве скоро появится первый теплый тротуар: все подробности и фото
Новости Украины Киевметро
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь