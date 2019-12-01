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Нове метро в Києві: з'явилися фото майбутньої станції "Мостицька"

STYLERЖиття    01.12.2019 - 18:12
Нове метро в Києві: з'явилися фото майбутньої станції "Мостицька"
Метро в Києві: фото майбутньої станції "Мостицька" (фото: колаж РБК-Україна)

Метро на Виноградар продовжує будуватися

У Києві триває будівництво нової станції метро на Виноградар, яка отримала назву "Мостицька". Київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook показав нове фото з місця будівництва.

На фото видно підготовку монтажної камери на майбутній станції "Мостицька". З проектної глибини, яка складає 17 метрів, будівельники пропрацювали майже половину.

Нове метро в Києві: з'явилися фото майбутньої станції &quot;Мостицька&quot;

Метро у Києві: фото майбутньої станції "Мостицька" (фото: facebook.com/kyivmetro)

Варто зазначити, що крім будівництва станції "Мостицька" будівельники будуть робити станцію "Проспект Правди". Передбачається, що нові станції метро будуть запущені в експлуатацію до кінця 2021 року.

Для метро на Виноградар побудували перший тунель (фото Олега Тоцького і Сергія Гринкевича/facebook.com/kyivmetro)

В даний момент для "продовження" ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар будівельники вже звели вентиляційний ходок між станціями "Мостицька" і "Проспект Правди".

Нове метро в Києві: з'явилися фото майбутньої станції &quot;Мостицька&quot;Нове метро в Києві: з'явилися фото майбутньої станції &quot;Мостицька&quot;

Метро на Виноградар будується на Сирецько-Печерській лінії (фото: metro.kiev.ua)

Варто зазначити, що станція "Мостицька" будується, як станція глибокого закладення, а "Проспект Правди" будуть будувати відкритим способом.

Нагадаємо, що в київському метро дівчина станцювала запальний танець. При цьому на ній не було верхнього одягу, незважаючи на те, що події відбуваються листопаді, коли вже всі в цей час ходять в теплих курточках і пальто.

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