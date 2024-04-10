Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку: перелік

У законопроєкті про мобілізацію №10449, який почала розглядати в другому читанні Верховна Рада, є низка умов за яких передбачене право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

Хто зможе отримати відстрочку згідно з запропонованим в "мобілізаційному" законопроекті умовами - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Висновки Комітету ВРУ щодо законопроекту про мобілізацію оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко. Згідно з документом, відстрочку матимуть заброньовані. Також підстави для звільнення з військової служби матимуть особи з інвалідністю, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, а також деякі категорії студентів тощо.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.

Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.

Вже 9 квітня стало відомо, що Комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію до другого читання. З документу виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що уряду доручать розробити окремий законопроект, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану.

Тим часом Верховна Рада розглядає законопроекту про мобілізацію в другому читанні. Всі головні події з парламенту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.