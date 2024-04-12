Новий закон про мобілізацію: адвокат розповів, хто втратить відстрочку та як будуть вручати повістки

Хто втратить відстрочку

За словами адвоката, будуть застосовані заходи примусу у вигляді "щедрих" штрафів, обмеження права керування, доставки та затримання до ТЦК.

"Схема буде дієвою та реалістичною і це не жарт", - додав він.

Відстрочку втратять практично всі, у кого дружина чи чоловік мають 3 групу інвалідності.

До цього списку також належать ті, у кого батьки чоловіка чи дружини 1-2 групи інвалідності, мають доньку чи сина, які не є військовозобов’язаними.

Наприклад, якщо у батьків є син та дочка, але остання перебуває за кордоном, то чоловік має право на відстрочку.

Але у новому законі прибрали формулювання "відсутні інші працездатні особи", яке в законодавстві визначалося, як особи, які проживають на території України. Тож тепер, де б сестра не проживала, це нікого не хвилює.

Також відстрочку втратять усі, хто здійснював постійний догляд за особами, які не є родичами.

Повторний огляд людей з інвалідністю

Чоловіків віком від 25 до 50 років, які отримали інвалідність 2 та 3 групи після 24 лютого 2022 року хочуть відправити на повторний огляд МСЕК.

"А якщо особа відмовляється, то що? Мені невідомий законний інструмент змусити людину примусово пройти медичний огляд. Застосувати презумпцію винуватості та визнати винним без вини, тобто скасувати інвалідність, якщо чоловік відмовляється пройти повторний огляд", - додав Сімутін.

В Україні подібна норма є в адмінкодексі - це відмова водія від проходження освідування на предмет сп’яніння. Поліцейському не потрібно змушувати водія проходити огляд, адже якщо він відмовляється, то така відмова просто прирівнюється до керування у стані сп’яніння, складається протокол, штраф і позбавлення прав.

Перевірка документів

Експерт розповів, що кожен повинен носити із собою військовий квиток, так ще й пред’являти на вимогу без пояснення причин та підстав.

Поліцейських наділять такими повноваженнями шляхом внесення змін до ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію".

Також невідомо, яким законом регулюється діяльність ТЦК та їхні повноваження.

Вручення повістки

До того ж повістка буде вважатися врученою з моменту поставлення відмітки про неможливість її вручення. Як наслідок, керівник ТЦК може ініціювати:

затримання особи, що порушує мобілізаційне законодавство

складання постанови за ст. 210-1 КУпАП зі штрафом до 25 500 грн

обмежити у праві керування

Наприклад, ТЦК рекомендованим листом за вашою реєстрацією направив вимогу з’явитися певної дати. Але ви протягом місяця не забрали лист і пошта повертає його з відміткою про неможливість вручення в результаті відсутності за місцем проживання.

"І тут ви скажете: а якщо я не проживаю там і не знав?" - йдеться у повідомленні.

Адвокат зазначив, якщо відповідно до витягу ваше місце реєстрації збігається з надісланим поштовим повідомленням і ви не повідомляли органи реєстрації про зміну місця проживання, то повістка, яка повернулася з відміткою про неможливість вручення вважається повідомлена.

Після отримання поштового повідомлення у начальника ТЦК "відкривається поле" для застосування всіх примусових заходів.

"Можна констатувати, що такий підхід ТЦК немає шансів на оскарження? Ні, бо, як показує практика, досконало зміни ніколи не прописують", - підсумував Роман Сімутін.