Новый закон о мобилизации: адвокат рассказал, кто потеряет отсрочку и как будут вручать повестки

Кто потеряет отсрочку

По словам адвоката, будут применены меры принуждения в виде "щедрых" штрафов, ограничения права управления, доставки и задержания в ТЦК.

"Схема будет действенной и реалистичной и это не шутка", - добавил он.

Отсрочку потеряют практически все, у кого жена или муж имеют 3 группу инвалидности.

К этому списку также относятся те, у кого родители мужа или жены 1-2 группы инвалидности, имеют дочь или сына, которые не есть военнообязанными.

К примеру, если у родителей есть сын и дочь, но последняя находится за границей, то мужчина имеет право на отсрочку.

Но в новом законе убрали формулировку "отсутствуют другие трудоспособные лица", которая в законодательстве определялась как лица, проживающие на территории Украины. Теперь, где бы сестра ни проживала, это никого не волнует.

Также отсрочку потеряют все, кто осуществлял постоянный уход за лицами, не являющимися родственниками.

Повторный осмотр людей с инвалидностью

Мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, получивших инвалидность 2 и 3 группы после 24 февраля 2022 хотят отправить на повторный осмотр МСЭК.

"А если лицо отказывается, то что? Мне неизвестный законный инструмент заставить человека принудительно пройти медицинское освидетельствование. Применить презумпцию виновности и признать виновным без вины, то есть отменить инвалидность, если мужчина отказывается пройти повторное освидетельствование", - добавил Симутин.

В Украине подобная норма есть в админкодексе - это отказ водителя от прохождения обследования на предмет опьянения. Полицейскому не нужно заставлять водителя проходить осмотр, ведь если он отказывается, то такой отказ просто приравнивается к управлению в состоянии опьянения, составляется протокол, штраф и лишение прав.

Проверка документов

Эксперт рассказал, что каждый должен носить с собой военный билет, да еще предъявлять по требованию без объяснения причин и оснований.

Полицейские наделят такими полномочиями путем внесения изменений в ст. 32 ЗУ "О Национальной полиции".

Также неизвестно, каким законом регулируется деятельность ТЦК и их полномочия.

Вручение повестки

К тому же, повестка будет считаться врученной с момента поставки отметки о невозможности ее вручения. Как следствие, руководитель ТЦК может инициировать:

задержание лица, нарушающего мобилизационное законодательство

составление постановления по ст. 210-1 КУоАП со штрафом до 25 500 грн

ограничить в праве управления

Например, ТЦК заказным письмом по вашей регистрации направил требование явиться определенной датой. Но вы в течение месяца не отобрали письмо и почта возвращает его с отметкой о невозможности вручения в результате отсутствия по месту жительства.

"И здесь вы скажете: а если я не проживаю там и не знал?" - говорится в сообщении.

Адвокат отметил, если в соответствии с выдержкой ваше место регистрации совпадает с отправленным почтовым уведомлением и вы не уведомляли органы регистрации об изменении места жительства, то повестка, вернувшаяся с отметкой о невозможности вручения считается уведомлена.

После получения почтового сообщения у начальника ТЦК "открывается поле" для применения всех принудительных мер.

"Можно констатировать, что такой подход ТЦК не имеет шансов на обжалование? Нет, потому что, как показывает практика, в совершенстве изменения никогда не прописывают", - подытожил Роман Симутин.