"Мобілізація" машин. Як на практиці працюватиме вилучення у громадян авто для потреб ЗСУ

Верховна Рада схвалила в другому читанні закон про мобілізацію №10449. Одна з новацій включає вилучення у громадян автомобілів на потреби Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко. Він пояснив, за яких умов і у кого можуть забирати транспортні засоби.

У кого і як можуть вилучати авто для ЗСУ

Вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Військово-транспортний обов’язок в Україні встановлюють, щоб задовольнити потреби Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Окрім того, що він поширювався на центральні та місцеві органи влади, підприємства та установи, також автомобілі можуть вилучати і у громадян – власників транспортних засобів.

Мобілізувати автомобіль можуть представники ТЦК і СП (колишніх військкоматів).

Як на практиці може відбуватися вилучення автомобілів?

Порядок вилучення транспортних засобів вже був передбачений Постановою Кабміну "Про затвердження Положення про військово-транспортний обовʼязок" № 1921, також – законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану", нагадує юрист Ярослав Звоненко.

Фото: Вилучати автомобілі на потреби ЗСУ можуть працівники військкоматів (Getty Images)

Встановлення лімітів на вилучення транспортних засобів покладено на ТЦК та СП, а також за рішення КМУ. Вимога не поширюється на тих, у кого є лише один автомобіль, додає він. Повернення транспортних засобів власнику проводять протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

"Треба розуміти відмінність між відчуженням та мобілізацією транспорту. В першому випадку людину позбавляють права власності на транспортний засіб, що має засвідчуватись Актом приймання-передачі та відбувається за умови повної або часткової компенсації, у другому випадку транспортний засіб вилучається тимчасово, його не позбавляють права власності та повернуть власнику. Мобілізувати транспортний засіб можуть ТЦК та СП, СБУ, а також відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки", – підкреслює експерт.

Перед вилученням транспортного засобу у приватної особи обовʼязково мають провести його експертну оцінку та оцінку ринкової вартості автомобіля.

"Якщо людині належить право власності на декілька транспортних засобів, то першочергово вилучається те, яке більше підходить для оборонних потреб держави. Наприклад, якщо у вас є седан та позашляховик, то у вас вилучать позашляховик. Якщо у вас два позашляховики, то вилучать той, що становить меншу ринкову вартість", – каже співрозмовник.