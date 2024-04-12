Студенти, аспіранти, викладачі: кому ще дадуть відстрочку від мобілізації за новим законом
Новий закон про мобілізацію забезпечує відстрочку для деяких категорій студентів та викладачів. Зокрема, йдеться про аспірантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради України
Загалом, за новини правилами, відстрочку від мобілізації отримають:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
- викладачі, які мають науковий ступінь, закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що за основним місцем роботи мають не менш як 0,75 ставки.
Під час прийняття закону була врахована пропозиція народних депутатів надати право на відстрочку від мобілізації аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.
Законопроект про мобілізацію
Вчора, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.
Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.
Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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