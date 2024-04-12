Студенти, аспіранти, викладачі: кому ще дадуть відстрочку від мобілізації за новим законом

Новий закон про мобілізацію забезпечує відстрочку для деяких категорій студентів та викладачів. Зокрема, йдеться про аспірантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради України

Під час прийняття закону була врахована пропозиція народних депутатів надати право на відстрочку від мобілізації аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання.

Загалом, за новини правилами, відстрочку від мобілізації отримають:

Законопроект про мобілізацію

Вчора, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових.

Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Детальніше про ключові зміни та про те, що передбачає закон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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