Новий церковний календар на грудень 2023: коли святкувати важливі дати

Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, і дати майже всіх свят зсунулися на 13 днів назад.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує новий календар церковних свят на грудень 2023 року.

Нові дати свят

1 грудня - святого пророка Наума.

2 грудня - святого пророка Аввакума.

3 грудня - святого пророка Софонія.

4 грудня - святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.

5 грудня - преподобного і богоносного Сави Освяченого.

6 грудня - святого Миколая.

7 грудня - святого Амвросія, єпископа Медіоланського.

8 грудня - преподобного Патапія.

- преподобного Патапія. 9 грудня - зачаття святої Анни.

10 грудня - святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.

11 грудня - священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.

12 грудня - преподобного Спиридона чудотворця.

13 грудня - святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.

- святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії. 14 грудня - святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.

15 грудня - святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.

16 грудня - святого пророка Аггея.

17 грудня - святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.

- святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла. 18 грудня - святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.

19 грудня - святого мученика Боніфатія.

20 грудня - святого священномученика Ігнатія Богоносця.

21 грудня - святої мучениці Юліянії.

22 грудня - святої великомучениці Анастасії

23 грудня - святих десятьох мучеників, що в Криті.

24 грудня - Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.

25 грудня - Різдво Христове.

26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.

27 грудня - святого апостола, первомученика і диякона Стефана.

28 грудня - святих мучеників, спалених в Нікодимії.

29 грудня - святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі

30 грудня - святої мучениці Анісії.

31 грудня - преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: