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Новый церковный календарь на декабрь 2023: когда праздновать важные даты

Церковный календарь на декабрь 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад.

РБК-Украина (проект Styler) публикует новый календарь церковных праздников в декабре 2023 года.

Новые даты праздников

  • 1 декабря - святого пророка Наума.
  • 2 декабря - святого пророка Авакума.
  • 3 декабря - святого пророка Софония.
  • 4 декабря - святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.
  • 5 декабря - преподобного и богоносного Саввы Освященного.
  • 6 декабря - святого Николая.
  • 7 декабря - святого Амвросия, епископа Медиоланского.
  • 8 декабря - преподобного Патапия.
  • 9 декабря - зачатие святой Анны.
  • 10 декабря - святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.
  • 11 декабря - священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита.
  • 12 декабря - преподобного Спиридона чудотворца.
  • 13 декабря - святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии.
  • 14 декабря - святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика.
  • 15 декабря - святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана.
  • 16 декабря - святого пророка Аггея.
  • 17 декабря - святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила.
  • 18 декабря - святого мученика Севастиана и тех, кто с ним.
  • 19 декабря - святого мученика Бонифатия.
  • 20 декабря - святого священномученика Игнатия Богоносца.
  • 21 декабря - святой мученицы Юлиании.
  • 22 декабря - святой великомученицы Анастасии
  • 23 декабря - святых десяти мучеников в Крите.
  • 24 декабря - Сочельник, святой преподобномученицы Евгении.
  • 25 декабря - Рождество Христово.
  • 26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия.
  • 27 декабря - святого апостола, первомученика и диакона Стефана.
  • 28 декабря - святых мучеников, сожженных в Никодимии.
  • 29 декабря - святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме
  • 30 декабря - святой мученицы Анисии.
  • 31 декабря - преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие:

  • Рождество Пресвятой Богородицы - 8 сентября (вместо 21 сентября)
  • Воздвижение Честного Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)
  • Покров Пресвятой Богородицы - 1 октября (вместо 14 октября)
  • Введение в Храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября (вместо 4 декабря)
  • Андрея Первозванного - 30 ноября (вместо 13 декабря)
  • День святого Николая - 6 декабря (вместо 19 декабря)
  • Рождество - 25 декабря (вместо 7 января)
  • Собор Пресвятой Богородицы - 26 декабря (вместо 8 января)
  • День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) - 31 декабря (вместо 13 января)
  • Святого Василия Великого - 1 января (вместо 14 января)
  • Крещение Господне - 6 января (вместо 19 января)
  • Сретение Господне - 2 февраля (вместо 15 февраля)
  • Благовещение Девы Марии - 25 марта (вместо 7 апреля)
  • Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) - 24 июня (вместо 7 июля)
  • Святых апостолов Петра и Павла - 29 июня (вместо 12 июля)
  • День Ильи Пророка - 20 июля (вместо 2 августа)
  • Маковея, Медовый Спас - 1 августа (вместо 14 августа)
  • Преображение Господне (Яблочный Спас) - 6 августа (вместо 19 августа)
  • Успение Пресвятой Богородицы - 15 августа (вместо 28 августа)
  • Усекновение председателя Иоанна Предтечи - 29 августа (вместо 11 сентября)

 

Раньше мы рассказывали, когда будут родительские субботы в 2023 году по новому календарю.

Читайте также, почему новоюлианский календарь правильнее григорианского.

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