Новый церковный календарь на декабрь 2023: когда праздновать важные даты

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад.

РБК-Украина (проект Styler) публикует новый календарь церковных праздников в декабре 2023 года.

Новые даты праздников

1 декабря - святого пророка Наума.

2 декабря - святого пророка Авакума.

3 декабря - святого пророка Софония.

4 декабря - святой великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина.

5 декабря - преподобного и богоносного Саввы Освященного.

6 декабря - святого Николая.

7 декабря - святого Амвросия, епископа Медиоланского.

8 декабря - преподобного Патапия.

9 декабря - зачатие святой Анны.

10 декабря - святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

11 декабря - священномученики Мины, Виктора и Винкентия. Св. прп. исп. Теодора Студита.

12 декабря - преподобного Спиридона чудотворца.

13 декабря - святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста; святой мученицы девы Лукии.

14 декабря - святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каленика.

15 декабря - святого священномученика Елевтерия; преподобного Павла; святого Стефана.

16 декабря - святого пророка Аггея.

17 декабря - святого пророка Даниила; святых трех отроков Анания, Азария и Мисаила.

18 декабря - святого мученика Севастиана и тех, кто с ним.

19 декабря - святого мученика Бонифатия.

20 декабря - святого священномученика Игнатия Богоносца.

21 декабря - святой мученицы Юлиании.

22 декабря - святой великомученицы Анастасии

23 декабря - святых десяти мучеников в Крите.

24 декабря - Сочельник, святой преподобномученицы Евгении.

25 декабря - Рождество Христово.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы; святого священномученика Евтимия.

27 декабря - святого апостола, первомученика и диакона Стефана.

28 декабря - святых мучеников, сожженных в Никодимии.

29 декабря - святых новорожденных, при Христе убитых в Вифлееме

30 декабря - святой мученицы Анисии.

31 декабря - преподобной Меланки Римлянки; святых праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня, Щедрый вечер.

Переход на новый календарь

С 1 сентября 2023 года в Украине начал действовать новый церковный календарь, а именно Новоюлианский. Его разработал сербский астроном Милутин Миланкович в 1923 году.

Новоюлианский календарь "отматывает" все даты на 13 дней назад. Теперь дать важным церковным праздникам следующие: