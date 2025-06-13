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Новий трейлер "Супермена" розриває мережу: що відомо про прем'єру (відео)

Чим вражатиме новий "Супермен" 2025? (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Вже 11 липня вийде новий фільм "Супермен" режисера Джеймса Ґанна. На честь старту продажу квитків DC презентували ще один трейлер, який глибше занурює в атмосферу стрічки.

Яким буде новий "Супермен" та як реагують в мережі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в офіційному YouTube-каналі студії.

Про що новий трейлер "Супермена"

У фільмі головний герой Кларк Кент протистоїть зовнішнім загрозам, зокрема заклятому ворогу Лексу Лютеру. Поки він рятує людей, проти нього формують змову.

Коли він намагається бути героєм людства, то зіштовхується з хвилею недовіри, страху та звинувачень. Його починають вважати незаконним інопланетним мігрантом та навіть провокатором міжнародного конфлікту.

 Кадри з трейлеру "Супермен" (скриншоти)

Перед Людиною зі сталі постає складний моральний вибір: рятувати людство чи грати за правилами. 

Новий тизер демонструє, що фільм буде сповнений бойових сцен як в небі, так і на землі. На глядачів чекає загрозлива атмосфера, трохи гумору та глибока історія усім відомого героя.


Що відомо про фільм

Слоганом стрічки стала фраза "Look Up" ("Поглянь вгору" - ред). Вона символізує надію, довіру та силу духу героя.

Режисер фільму також неодноразово заявляв, що прагне показати більш людяного Супермена з внутрішніми сумнівами й моральними викликами.

Цьогорічний "Супермен" стане перезапуском франшизи в межах оновленого кіновсесвіту DC.

Актори нового "Супермена"

  • Кларк Кент (Супермен) - Девід Коренсвет
  • Лоїс Лейн - Рейчел Броснаген
  • Лекс Лютор - Ніколас Голт
  • Зелений ліхтар - Нейтан Філліон
  • Дівчина-яструб - Ізабела Монер
  • Джиммі Олсен - Скайлер Джізондо
  • Джонатан Кент - Прюїтт Тейлор Вінс
  • Кара Зор-Ел (Супердівчина) - Міллі Алкок

Кадр з нового фільму "Супермен" (скриншот)

Як реагують в мережі

Фільм уже став одним з найобговорюваніших серед користувачів. За добу новий трейлер зібрав понад 3 мільйони переглядів. 

  • "Герой, який поводиться як хороша людина - це така рідкість в наші дні. Мені цього не вистачало. Це мій Супермен".
  • "Це теплове бачення під час обертання було епічним!"
  • "Я люблю цю версію Супермена".
  • "Теплове бачення таке точне, як у коміксах! Просто дивовижно!"
  • "Я думаю, що Девід Коренсвет знав, що у нього великі перспективи й вклав у цю роль своє серце і душу".
  • "Ось як потрібно починати франшизу про супергероїв, з найвеличнішим героєм усіх часів".

За даними інсайдерів, тестові перегляди фільму зібрали загалом позитивні відгуки.

Водночас деякі відзначають, що сюжет може здатися занадто насиченим, а саме відображення героя нетиповим.

 

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