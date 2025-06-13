Новий трейлер "Супермена" розриває мережу: що відомо про прем'єру (відео)

Про що новий трейлер "Супермена"

У фільмі головний герой Кларк Кент протистоїть зовнішнім загрозам, зокрема заклятому ворогу Лексу Лютеру. Поки він рятує людей, проти нього формують змову.

Коли він намагається бути героєм людства, то зіштовхується з хвилею недовіри, страху та звинувачень. Його починають вважати незаконним інопланетним мігрантом та навіть провокатором міжнародного конфлікту.

Кадри з трейлеру "Супермен" (скриншоти)

Перед Людиною зі сталі постає складний моральний вибір: рятувати людство чи грати за правилами.

Новий тизер демонструє, що фільм буде сповнений бойових сцен як в небі, так і на землі. На глядачів чекає загрозлива атмосфера, трохи гумору та глибока історія усім відомого героя.



Що відомо про фільм

Слоганом стрічки стала фраза "Look Up" ("Поглянь вгору" - ред). Вона символізує надію, довіру та силу духу героя.

Режисер фільму також неодноразово заявляв, що прагне показати більш людяного Супермена з внутрішніми сумнівами й моральними викликами.

Цьогорічний "Супермен" стане перезапуском франшизи в межах оновленого кіновсесвіту DC.

Актори нового "Супермена"

Кларк Кент (Супермен) - Девід Коренсвет

Лоїс Лейн - Рейчел Броснаген

Лекс Лютор - Ніколас Голт

Зелений ліхтар - Нейтан Філліон

Дівчина-яструб - Ізабела Монер

Джиммі Олсен - Скайлер Джізондо

Джонатан Кент - Прюїтт Тейлор Вінс

Кара Зор-Ел (Супердівчина) - Міллі Алкок

Кадр з нового фільму "Супермен" (скриншот)

Як реагують в мережі

Фільм уже став одним з найобговорюваніших серед користувачів. За добу новий трейлер зібрав понад 3 мільйони переглядів.

"Герой, який поводиться як хороша людина - це така рідкість в наші дні. Мені цього не вистачало. Це мій Супермен".

"Це теплове бачення під час обертання було епічним!"

"Я люблю цю версію Супермена".

"Теплове бачення таке точне, як у коміксах! Просто дивовижно!"

"Я думаю, що Девід Коренсвет знав, що у нього великі перспективи й вклав у цю роль своє серце і душу".

"Ось як потрібно починати франшизу про супергероїв, з найвеличнішим героєм усіх часів".

За даними інсайдерів, тестові перегляди фільму зібрали загалом позитивні відгуки.

Водночас деякі відзначають, що сюжет може здатися занадто насиченим, а саме відображення героя нетиповим.