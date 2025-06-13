Новый трейлер "Супермена" разрывает сеть: что известно о премьере (видео)

О чем новый трейлер "Супермена"

В фильме главный герой Кларк Кент противостоит внешним угрозам, в частности заклятому врагу Лексу Лютеру. Пока он спасает людей, против него формируют заговор.

Когда он пытается быть героем человечества, то сталкивается с волной недоверия, страха и обвинений. Его начинают считать незаконным инопланетным мигрантом и даже провокатором международного конфликта.

Кадры из трейлера "Супермен" (скриншоты)

Перед Человеком из стали встает сложный моральный выбор: спасать человечество или играть по правилам.

Новый тизер демонстрирует, что фильм будет полон боевых сцен как в небе, так и на земле. Зрителей ждет угрожающая атмосфера, немного юмора и глубокая история всем известного героя.



Что известно о фильме

Слоганом ленты стала фраза "Look Up" ("Посмотри вверх" - ред). Она символизирует надежду, доверие и силу духа героя.

Режиссер фильма также неоднократно заявлял, что стремится показать более человечного Супермена с внутренними сомнениями и моральными вызовами.

Нынешний "Супермен" станет перезапуском франшизы в рамках обновленной киновселенной DC.

Актеры нового "Супермена"

Кларк Кент (Супермен) - Дэвид Коренсвет

Лоис Лейн - Рэйчел Броснаген

Лекс Лютор - Николас Голт

Зеленый фонарь - Нэйтан Филлион

Девушка-ястреб - Изабела Монер

Джимми Олсен - Скайлер Джизондо

Джонатан Кент - Прюитт Тейлор Винс

Кара Зор-Эл (Супердевушка) - Милли Алкок

Кадр из нового фильма "Супермен" (скриншот)

Как реагируют в сети

Фильм уже стал одним из самых обсуждаемых среди пользователей. За сутки новый трейлер собрал более 3 миллионов просмотров.

"Герой, который ведет себя как хороший человек - это такая редкость в наши дни. Мне этого не хватало. Это мой Супермен".

"Это тепловое видение во время вращения было эпическим!"

"Я люблю эту версию Супермена".

"Тепловое видение такое точное, как в комиксах! Просто удивительно!"

"Я думаю, что Дэвид Коренсвет знал, что у него большие перспективы и вложил в эту роль свое сердце и душу".

"Вот как нужно начинать франшизу о супергероях, с величайшим героем всех времен".

По данным инсайдеров, тестовые просмотры фильма собрали в целом положительные отзывы.

В то же время некоторые отмечают, что сюжет может показаться слишком насыщенным, а само отображение героя нетипичным.