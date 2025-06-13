Новый трейлер "Супермена" разрывает сеть: что известно о премьере (видео)

Уже 11 июля выйдет новый фильм "Супермен" режиссера Джеймса Ганна. В честь старта продаж билетов DC презентовали еще один трейлер, который глубже погружает в атмосферу ленты.
Каким будет новый "Супермен" и как реагируют в сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в официальном YouTube-канале студии.
В фильме главный герой Кларк Кент противостоит внешним угрозам, в частности заклятому врагу Лексу Лютеру. Пока он спасает людей, против него формируют заговор.
Когда он пытается быть героем человечества, то сталкивается с волной недоверия, страха и обвинений. Его начинают считать незаконным инопланетным мигрантом и даже провокатором международного конфликта.
Перед Человеком из стали встает сложный моральный выбор: спасать человечество или играть по правилам.
Новый тизер демонстрирует, что фильм будет полон боевых сцен как в небе, так и на земле. Зрителей ждет угрожающая атмосфера, немного юмора и глубокая история всем известного героя.
Слоганом ленты стала фраза "Look Up" ("Посмотри вверх" - ред). Она символизирует надежду, доверие и силу духа героя.
Режиссер фильма также неоднократно заявлял, что стремится показать более человечного Супермена с внутренними сомнениями и моральными вызовами.
Нынешний "Супермен" станет перезапуском франшизы в рамках обновленной киновселенной DC.
Фильм уже стал одним из самых обсуждаемых среди пользователей. За сутки новый трейлер собрал более 3 миллионов просмотров.
По данным инсайдеров, тестовые просмотры фильма собрали в целом положительные отзывы.
В то же время некоторые отмечают, что сюжет может показаться слишком насыщенным, а само отображение героя нетипичным.
Вас также может заинтересовать: