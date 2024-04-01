Новий тренд? Що таке луксмаксінг і чому він небезпечний для молодих хлопців

Витоки тренду

Луксмаксінг (англійською - looksmaxxing) - популярний нині у TikTok рух, що пропагує красу як основний спосіб для досягнення успіху в житті. Це, по суті, процес "максимізації" фізичної привабливості людини у різний спосіб.

Ще у 2000 році після виходу на екрани "Американського психопата" - чорної комедії з елементами фільму жахів - дехто всерйоз перейнявся ретельно спланованим ранковим ритуалом головного героя та його зовнішнім виглядом.

Вирваний із широкого сатиричного контексту один з епізодів стрічки демонструє, як візуально привабливий і популярний серед жінок чоловік розпочинає свій ранок - надягає на обличчя маску з льодом, іде в душ, використовує різноманітні косметичні засоби, робить маску для обличчя тощо.

Тоді аудиторія фільму розділилась на молодих людей, які зрозуміли пародію, і тих, хто перейнявся настільки, що почав наслідувати прикладу "красунчика".

Саме остання категорія хлопців і чоловіків долучилась згодом до інтернет-спільноти looksmaxxing, що походила від спільноти так званих інцелів (англійською - incel) - тих, хто вимушено утримувався від сексу, оскільки вважав себе нездатним знайти партнера (попри бажання це зробити).

У що вірять адепти луксмаксінгу

По суті, адепти луксмаксінгу прагнуть до "максимізації" свого зовнішнього вигляду - "прокачки" тіла й обличчя.

Хлопці, що приєднуються до тренду looksmaxxing, вважають ідеальними так звані "очі мисливця" (злегка підняті вгору до скронь), чіткі лінії щелепи, міцну й накачану статуру.

Роберта Паттінсона вважають прикладом людини з "очима мисливця" (фото: en.wikipedia.org)

При цьому вони впевнені в тому, що саме зовнішність вирішить усі їхні життєві проблеми й "подарує" успіх і щастя.

Ці люди не лише роблять публікації у TikTok, але й об'єднуються у спільноти, створюють власні форуми та платформи.

Один зі спеціалізованих порталів (скріншот: looksmaxxing.com)

Практика луксмаксінгу в цілому може стосуватися простої гігієни чи застосування косметичних засобів, однак останнім часом набирають обертів більш екстремальні методи. Виходячи з цього, looksmaxxing можна умовно розділити на два "підвиди".

Softmaxxing - коли люди дуже ретельно стежать за власною зовнішністю, виконують "стандартні" косметичні процедури, регулярно відвідують тренажерний зал, роблять стрижки, практикують так зване "нявкання" (виконання різних вправ язиком з метою досягнення "квадратної лінії щелепи") тощо.

Hardmaxxing - коли люди використовують більш екстремальні методи, включно зі встановленням імплантатів, операціями з подовження кінцівок, пересадкою волосся, навмисним голодуванням, використанням стероїдів, "відбілюванням" шкіри, утриманням від сексуальної кульмінації з метою підвищити тестостерон, навіть "розбиванням кісток" (удари обличчя об предмети, що буцімто має створити "різаний вигляд") і т. ін.

Чим небезпечний луксмаксінг

Looksmaxxing може бути особливо небезпечним для молодих хлопців, чиї життєві позиції та погляди формуються під впливом такого тренду.

Перш за все йдеться про психологічний аспект - зневіру в собі через нібито "не ідеальний" зовнішній вигляд і намагання виправити все у своєму житті за допомогою "прокачки" зовнішності.

Прихильники луксмаксінгу спілкуються між собою, діляться особистим досвідом, результатами тих чи інших засобів або способів покращення обличчя чи тіла, створюють "додатковий" контент для соціальних мереж, навіть складають рейтинги й оцінюють один одного в балах на різних анонімних дошках оголошень, пов'язаних найчастіше із субкультурою incel.

Приклад ставлення до луксмаксінгу та розуміння його "ідеї" (відео: tiktok.com/@corsoedit)

Дехто вважає подібні рейтинги "ринковою сексуальною вартістю" людини й ставиться до них занадто серйозно - вдається навіть до цькування інших, переслідувань, заохочення до самогубства.

"Домінування над іншими" на тлі зовнішності може руйнувати психіку так само, як і відчуття "невдах" - хлопців, які нібито "не дотягують" до "стандарту".

Насамкінець, небезпечними можуть бути й процедури, до яких можуть вдаватися хлопці заради зміни власної зовнішності.