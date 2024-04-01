Новый тренд? Что такое луксмаксинг и почему он опасен для молодых парней

Истоки тренда

Луксмаксинг (на английском - looksmaxxing) - популярное сегодня в TikTok движение, пропагандирующее красоту как основной способ для достижения успеха в жизни. Это, по сути, процесс "максимизации" физической привлекательности человека разными способами.

Еще в 2000 году после выхода на экраны "Американского психопата" - черной комедии с элементами ужастика - некоторые всерьез прониклись тщательно спланированным утренним ритуалом главного героя и его внешним видом.

Вырванный из широкого сатирического контекста один из эпизодов ленты демонстрирует, как визуально привлекательный и популярный среди женщин мужчина начинает свое утро - надевает на лицо маску со льдом, идет в душ, использует разнообразные косметические средства, делает маску для лица и т.д.

Тогда аудитория фильма разделилась на молодых людей, которые поняли пародию, и тех, кто проникся настолько, что начал следовать примеру "красавчика".

Именно последняя категория парней и мужчин присоединилась впоследствии к интернет-сообществу looksmaxxing, происходившему от сообщества так называемых инцелов (на английском - incel) - тех, кто вынужденно воздерживался от секса, поскольку считал себя неспособным найти партнера (несмотря на желание это сделать).

Во что верят адепты луксмаксинга

По сути, адепты луксмаксинга стремятся к "максимизации" своего внешнего вида - "прокачки" тела и лица.

Парни, присоединяющиеся к тренду looksmaxxing, считают идеальными так называемые "глаза охотника" (слегка приподнятые вверх к вискам), четкие линии челюсти, крепкое и накачанное телосложение.

Роберта Паттинсона считают примером человека с "глазами охотника" (фото: en.wikipedia.org)

При этом они уверены в том, что именно внешность решит все их жизненные проблемы и подарит успех и счастье.

Эти люди не только делают публикации в TikTok, но и объединяются в сообщества, создают собственные форумы и платформы.

Один из специализированных порталов (скриншот: looksmaxxing.com)

Практика луксмаксинга в целом может касаться простой гигиены или применения косметических средств, однако в последнее время набирают обороты более экстремальные методы. Исходя из этого, looksmaxxing можно условно разделить на два "подвида".

Softmaxxing - когда люди очень тщательно следят за собственной внешностью, выполняют "стандартные" косметические процедуры, регулярно посещают тренажерный зал, делают стрижки, практикуют так называемое "мяуканье" (выполнение различных упражнений языком с целью достижения "квадратной линии челюсти") и т.д.

Hardmaxxing - когда люди используют более экстремальные методы, включая установку имплантатов, операции по удлинению конечностей, пересадку волос, преднамеренное голодание, использование стероидов, "отбеливание" кожи, воздержание от сексуальной кульминации с целью повысить тестостерон, даже "разбивание костей" (ушибы лица о предметы, что якобы должно создать "резанный вид") и т.п.

Чем опасен луксмаксинг

Looksmaxxing может быть особенно опасным для молодых парней, чьи позиции и взгляды формируются под влиянием такого тренда.

Прежде всего речь идет о психологическом аспекте - разочаровании в себе из-за якобы "не идеального" внешнего вида и попытке исправить все в своей жизни с помощью "прокачки" внешности.

Поклонники луксмаксинга общаются между собой, делятся личным опытом, результатами тех или иных средств или способов улучшения лица или тела, создают "дополнительный" контент для социальных сетей, даже составляют рейтинги и оценивают друг друга в баллах на различных анонимных досках объявлений, связанных чаще всего с субкультурой incel.

Пример отношения к луксмаксингу и понимания его "идеи" (видео: tiktok.com/@corsoedit)

Некоторые считают подобные рейтинги "рыночной сексуальной стоимостью" человека и относятся к ним слишком серьезно - прибегают даже к травле других людей, преследованиям, поощрению самоубийства.

"Доминирование над другими" на фоне внешности может разрушать психику так же, как и ощущения "неудачников" - ребят, якобы "не дотягивающих" до "стандарта".

В заключение, опасными могут быть и процедуры, к которым могут прибегать парни ради изменения собственной внешности.