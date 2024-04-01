Чи заблокують в Україні TikTok? Відповідь голови комітету зі свободи слова
В Україні можуть бути підстави для введення санкцій щодо заборони на використання соціальної мережі TikTok.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.
Відповідаючи на питання про можливості введення аналогічних санкцій щодо TikTok на тлі ситуації в США, Юрчишин зауважив, що такі підстави є.
"Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок", - стверджує голова Комітету зі свободи слова.
Він зауважив, що Штати наголошують про те, що залишається невідомим, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів.
"Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини. І якщо його використовувати не в правовому полі, то в кінцевому варіанті страждає не лише людина, а й держава в цілому", - зазначив Юрчишин, нагадавши, що історія з застосунком розвивається попри досить високі стандарти свободи слова в США.
Як наголосив голова Комітету зі свободи слова наразі відстежуються всі процеси та питання щодо обмежень TikTok та Telegram в інших країнах, таких як Іспанія та Норвегія.
Водночас він зауважив, що в скандинавських державах у разі відповідних рішень щодо заборони "переважно суспільство цього не робить".
"Ми слідкуємо за процесом обмеження використання штучного інтелекту. Ми зараз будемо адаптовувати Digital Service Act в Україні, бо це буде частина нашого євроінтеграційного завдання. Тому рухатися ми точно будемо", - підсумував Юрчишин.
Блокування TikTok
Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями.
6 березня стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.
Голова Білого дому Джо Байден, зі свого боку, заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі.
Пізніше стало відомо, що законодавці Палати представників Конгресу США підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни.
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