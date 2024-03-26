"Новий рівень хитрості": адвокат розповів про найепічніший "розвод" поліцейських

В Україні трапляються випадки, коли поліцейські телефонують чоловікам та заявляють, що їхній номер мобільного телефону потрапив під моніторинг локації місця вчинення злочину. Вони закликають негайно з’явилися до райвідділку. Як виявилось це "розвод" і варто знати, як діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Розшук громадян

Адвокат розповів, що його клієнта налякали, адже запевнили, що з ним розмовляє поліція. І це дійсно були вони, не шахраї.

"Погодьтесь, не щодня такі розмови трапляються. А тут ще й тривожить той факт, що поліція звідкись дізналася ваш номер і сама телефонує", - зазначив Сімутін.

Поліцейськкі заявляють, що зафіксували роботу ваш телефон на місці скоєння злочину.

В результаті людина довіряє поліції та сама добровільно йде до відділку, щоб довести, що трапилося непорозуміння і вона тут ні при чому.

Прибувши до відділку, чоловіку подякували за візит, "запитали як справи, проявили знаки уваги", але замість з’ясування обставин моніторингу заявляють: "О ба! Так ви ж є у базі Армор!"

Далі поліцейські викликають представників ТЦК та СП, ті вручають чоловіку повістку і навіть сфотографують його з нею, щоб був доказ.

Як не потрапити на "розвод"

Адвокат радить поставити їм два блоки питань.

Нехай пояснять в межах якого кримінального провадження вас викликають. Також, які обставини події, час та найголовніше - місце вчинення злочину.

"Тобто, де відбулася подія і в якому місці базова станція мобільного зв’язку визначила розташування вашого телефону та звідки їм відомо ваше прізвище й адреса проживання. Запевняю, вже на цьому етапі в них будуть нестиковки", - додав експерт.

До того ж попросіть назвати номер кримінального провадження, надіслати ухвалу суду про надання доступу до інформації оператора мобільного зв’язку та направити належним чином заповнену повістку.

"Це унікальний розводняк! Просто найепічніший епік. Я й раніше казав, що фантазія у них працює відмінно, а тут вони взагалі освоїли новий рівень хитрості", - розповів Роман Сімутін.

Адвокат закликає бути обережними й не розмовляти телефоном із незнайомими людьми.