Адвокат розповів, як військкомати працюватимуть вночі та до чого це призведе

В Україні Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово . Адвокат пояснив, що такі дії приведуть до скорого прийняття нового закону про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Що робитимуть вночі

За словами фахівця, вночі працівники ТЦК розглядатимуть справи про адміністративні порушення та накладатимуть стягнення.

Також проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження.

"Вночі - просто оф**енні будуть тести, інфа - сотка", - додав Сімутін.

Проводитимуть облік військовозобов’язаних. Однак, вони і так його проводять, і вже ж наче 99% усіх є в електронних реєстрах.

Адвокат зазначив, що це все призведе до прийняття нового закону про мобілізацію. До того ж додав, що заодно завчасно готують ТЦК до валу адміністративних справ з підготовки заяв, пов’язаних з обмеженнями прав громадян.

"Тобто у праві керування, виїзду за кордон, арешту рахунків та затримань до трьох діб з доставкою до ТЦК для проходження медкомісії", - йдеться у повідомленні.

Чи законні дії

Кримінально-процесуальним кодексом (КПК) заборонено допитувати людей після 20:00.

"Та і як це виглядатиме, якщо по тебе приходять, навіть о 20:00 та викликають на нічний допит? А от Кабмін, такий собі законодавець над законодавцем, без внесень змін до законів через парламент дозволив розглядати адміністративні справи цілодобово" - додав фахівець.

Усі думають, що такі справи розглядаються по папірцях, без допитів. Однак ні, справи розглядатимуться за участі особи, яку притягують до відповідальності.