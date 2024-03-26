"Новый уровень хитрости": адвокат рассказал о самом эпическом "разводе" полицейских
В Украине есть случаи, когда полицейские звонят мужчинам и заявляют, что их номер мобильного телефона попал под мониторинг локации места совершения преступления. Они призывают немедленно явились в райотдел. Как оказалось это "развод" и следует знать, как действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
Розыск граждан
Адвокат рассказал, что его клиента испугали, ведь заверили, что с ним разговаривает полиция. И это действительно были они, не мошенники.
"Согласитесь, не каждый день такие разговоры случаются. А тут еще и тревожит тот факт, что полиция откуда-то узнала ваш номер и сама звонит по телефону", - отметил Симутин.
Полицейские заявляют, что зафиксировали работу ваш телефон на месте совершения преступления.
В результате человек доверяет полиции и сам добровольно идет в участок, чтобы доказать, что произошло недоразумение и он здесь ни при чем.
Прибыв в отделение, мужчину поблагодарили за визит, "спросили как дела, проявили знаки внимания", но вместо выяснения обстоятельств мониторинга заявляют: "О, ба! Так вы же есть в базе Армор!"
Далее полицейские вызывают представителей ТЦК и СП, те вручают мужчине повестку и даже сфотографируют его с ней, чтобы было доказательство.
Как не попасть на "развод"
Адвокат советует задать им два блока вопросов.
Пусть объяснят, в рамках какого уголовного производства вас вызывают. Также, каковы обстоятельства происшествия, время и самое главное - место совершения преступления.
"То есть, где произошло событие и в каком месте базовая станция мобильной связи определила расположение вашего телефона и откуда им известна ваша фамилия и адрес проживания. Уверяю, уже на этом этапе у них будут нестыковки", - добавил эксперт.
К тому же попросите назвать номер уголовного производства, направить определение суда о предоставлении доступа к информации оператора мобильной связи и направить должным образом заполненную повестку.
"Это уникальный разводняк! Просто самый эпический эпик. Я и раньше говорил, что фантазия у них работает отлично, а здесь они вообще освоили новый уровень хитрости", - рассказал Роман Симутин.
Адвокат призывает быть осторожными и не разговаривать по телефону с незнакомыми людьми.
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