"Новый уровень хитрости": адвокат рассказал о самом эпическом "разводе" полицейских

В Украине есть случаи, когда полицейские звонят мужчинам и заявляют, что их номер мобильного телефона попал под мониторинг локации места совершения преступления. Они призывают немедленно явились в райотдел. Как оказалось это "развод" и следует знать, как действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Розыск граждан

Адвокат рассказал, что его клиента испугали, ведь заверили, что с ним разговаривает полиция. И это действительно были они, не мошенники.

"Согласитесь, не каждый день такие разговоры случаются. А тут еще и тревожит тот факт, что полиция откуда-то узнала ваш номер и сама звонит по телефону", - отметил Симутин.

Полицейские заявляют, что зафиксировали работу ваш телефон на месте совершения преступления.

В результате человек доверяет полиции и сам добровольно идет в участок, чтобы доказать, что произошло недоразумение и он здесь ни при чем.

Прибыв в отделение, мужчину поблагодарили за визит, "спросили как дела, проявили знаки внимания", но вместо выяснения обстоятельств мониторинга заявляют: "О, ба! Так вы же есть в базе Армор!"

Далее полицейские вызывают представителей ТЦК и СП, те вручают мужчине повестку и даже сфотографируют его с ней, чтобы было доказательство.

Как не попасть на "развод"

Адвокат советует задать им два блока вопросов.

Пусть объяснят, в рамках какого уголовного производства вас вызывают. Также, каковы обстоятельства происшествия, время и самое главное - место совершения преступления.

"То есть, где произошло событие и в каком месте базовая станция мобильной связи определила расположение вашего телефона и откуда им известна ваша фамилия и адрес проживания. Уверяю, уже на этом этапе у них будут нестыковки", - добавил эксперт.

К тому же попросите назвать номер уголовного производства, направить определение суда о предоставлении доступа к информации оператора мобильной связи и направить должным образом заполненную повестку.

"Это уникальный разводняк! Просто самый эпический эпик. Я и раньше говорил, что фантазия у них работает отлично, а здесь они вообще освоили новый уровень хитрости", - рассказал Роман Симутин.

Адвокат призывает быть осторожными и не разговаривать по телефону с незнакомыми людьми.