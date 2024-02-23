"Це шантаж": адвокат розповів, як ТЦК обманює під час отримання відстрочки

Під час війни право на відстрочку від служби мають кілька категорій громадян. Але відстрочку від мобілізації не дають автоматично, для цього треба самому зібрати пакет документів і прийти до ТЦК особисто. Адвокат розповів, як ТЦК може обманювати під час оформлення відстрочки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Приклад ситуації

За словами адвоката, його клієнт хотів оформити собі право на відстрочку у зв’язку з інвалідністю дружини, ст. 23 ЗУ "Про мобілізацію" це дозволяє.

Прибув до ТЦК, надав документи та заповнив бланк заяви на відстрочку, наданий працівниками.

"Ніби ж бланк як бланк, але без двох надважливих деталей, які не те що впливають на суть та зміст, вони просто унеможливлюють всі потуги довести справедливість ваших тверджень", - йдеться у повідомленні.

Заяву зареєстрували легко, що вже має насторожити, каже адвокат. Далі виписали направлення на ВЛК.

"Хто вже був у ТЦК - розуміє про що мова, адже ваш варіант заяви категорично відмовляються реєструвати, доводиться сперечатися, телефонувати на гарячу лінію МО або виходити з приміщення та відправляти поштою. А тут так легко реєструють їхній зразок заяви", - зазначив адвокат.

Після проходження ВЛК перед чоловіком поклали папірець з відстрочкою на три місяці та запропонували два варіанти: "поганий та ще гірший".

Зокрема, береш папірець та підписуєш повістку про мобілізацію, за якою чоловік повинен прибути наступного дня після закінчення строку дії відстрочки, або відстрочку вони взагалі не дають.

Пояснюють тим, що за 7 днів до закінчення строку відстрочки ви повинні подати аналогічний пакет документів, а повістка - їхня страховка.

Тоді чоловік обрав найгірший варіант - це лист із повісткою.

Що повинно насторожити

Роман Сімутін зазначив, що в самій заяві не зазначено перелік документів, який ви долучаєте. Якщо ви відмовитеся отримувати повістку, вам відмовлять у відстрочці за відсутності якогось документа і спробують вручити повістку.

Громадяни, які мають право на відстрочку, можуть служити лише добровільно.

Чоловіки можуть обрати найгірший варіант - забрати лист, відстрочку та підписати повістку із зобов’язанням прибути вказаного числа на мобілізацію, тобто наступного дня після закінчення за листом відстрочки.

Важливо те, що підпис на мобілізаційному розпорядженні означає, що ви добровільно погодились.

"І вся судова практика так і трактує: підпис свідчить про добровільність особи проходити службу, якщо він не заявив протилежне", - зазначив фахівець.

Що робити

Адвокат зазначив, що з цієї ситуації вихід є.

Ви повинні пояснити, що не відмовляєтеся повторно з’явитися до ТЦК, але тільки за умови вручення повістки про оновлення облікових даних.

Це логічно, якщо ви бажаєте продовжити відстрочку та законно з точки зору ТЦК пересвідчитися у наявності підстав для подальшої відстрочки.

"Виписка ж повістки на відправку замість листа про відстрочку - це шантаж".

Сімутін радить не підписувати таких документів та повідомляти про подібні факти на гарячу лінію МО.