Новий рік з українським кіно. Теплі святкові історії, які варто подивитися

Новорічна ніч - особлива, а тому у цей час хочеться справді атмосферного контенту, який подарує відчуття радості та дива.

"Справжній Санта"

Стрічка українського виробництва, вийшла кілька років тому, і вона розповідає про Санту, який вирішує піти у відставку. Він перестає вірити у дива, оскільки обтяжені побутом та занурені в роботу люди не хочуть згадувати про свято. Тому Санта продає свій костюм простому хлопцю, який давно вже втратив відчуття передноворічної магії. То чи вдасться головним героям знову повірити у диво?

"Пригоди S Миколая"

Ця новорічна комедія також демонструє теплу святкову історію, де головні ролі зіграли Маша Єфросиніна, Василь Вірастюк та інші. Герої зіштовхуються з непередбачуваними подіями, які змінюють їхні життя.

"Різдво. Ти не один"

Це різдвяний музичний фільм, який є історією про віру в диво та здійснення мрії. Тут розповідається про маленьку дівчинку, яка мріє знайти родину. І вона впевнена у тому, що їй потрібно щось важливе для того, щоб її обрали батьки. У цьому дівчинці обіцяють допомогти Фантастичні Різдвяні Духи. Але чи справді потрібно змінювати себе, щоб знайти своїх людей?

"Новорічна зміна"

У центрі сюжету - лейтенант Остап та капітан Юрій. Замість святкування Нового року вони мусять відпрацьовувати нічну зміну. Стосунки між ними не найкращі, оскільки лейтенант хоче одружитися з донькою Юрія, а майбутній тесть на дух його не переносить. Але новорічна зміна для обох виявиться повною несподіванок.

"Новорічна шкереберть"

Напередодні Нового року п'ятеро незнайомців застрягають посеред Карпат. У кожного з них своя історія, і вони сподівалися відпочити, але в новорічну ніч відбувається справжня магія. Мінісеріал захоплює з першої серії та знайомить глядача ближче з несподіваними сюжетами та емоціями.