Новый год с украинским кино. Теплые праздничные истории, которые стоит посмотреть

Новогодняя ночь - особенная, а потому в это время хочется действительно атмосферного контента, который подарит ощущение радости и чуда.

"Настоящий Санта"

Лента украинского производства, вышла несколько лет назад, и она рассказывает о Санте, который решает уйти в отставку. Он перестает верить в чудеса, поскольку обремененные бытом и погруженные в работу люди не хотят вспоминать о празднике. Поэтому Санта продает свой костюм простому парню, который давно уже потерял ощущение предновогодней магии. Так удастся ли главным героям снова поверить в чудо?

"Приключения S Николая"

Эта новогодняя комедия также демонстрирует теплую праздничную историю, где главные роли сыграли Маша Ефросинина, Василий Вирастюк и другие. Герои сталкиваются с непредсказуемыми событиями, которые меняют их жизни.

"Різдво. Ти не один"

Это рождественский музыкальный фильм, который является историей о вере в чудо и осуществлении мечты. Здесь рассказывается о маленькой девочке, которая мечтает найти семью. И она уверена в том, что ей нужно что-то важное для того, чтобы ее выбрали родители. В этом девочке обещают помочь Фантастические Рождественские Духи. Но действительно ли нужно менять себя, чтобы найти своих людей?

"Новогодняя смена"

В центре сюжета - лейтенант Остап и капитан Юрий. Вместо празднования Нового года они должны отрабатывать ночную смену. Отношения между ними не самые лучшие, поскольку лейтенант хочет жениться на дочери Юрия, а будущий тесть на дух его не переносит. Но новогодняя смена для обеих окажется полной неожиданностей.

"Новорічна шкереберть"

Накануне Нового года пятеро незнакомцев застревают посреди Карпат. У каждого из них своя история, и они надеялись отдохнуть, но в новогоднюю ночь происходит настоящая магия. Мини-сериал захватывает с первой серии и знакомит зрителя ближе с неожиданными сюжетами и эмоциями.