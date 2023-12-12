Новий рік та Різдво в українському стилі: як легко прикрасити будинок до свят

Створити святкову атмосферу у домі насправді не важко - потрібні іграшки, гірлянди, сніжинки та бажання зробити красиво. Але для особливої атмосфери чи стильних та вишуканих прикрас потрібно буде трошки більше часу та ідей.

Як прикрасити будинок до Різдва та Нового року в українському стилі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

Чим прикрасити ялинку

В Україну звичай прикрашати ялинку прийшов у середині ХІХ ст. із європейської святкової традиції, хоча побутував він переважно у середовищі знаті. Іван Франко, вивчаючи на Гуцульщині різдвяні звичаї, писав: "Пан ставить смереку, русин кладе сніп" (ідеться про дідух, який ставили на покуті на Святвечір).

Ялинка - це символ Дерева життя, яке стереже архангел з вогняним мечем, забороняючи грішникам повертатися до Едему.

Різдво - це час сходження Бога на Землю для того, щоб повернути людині втрачений рай, а зірка на верхівці ялинки символізує Вифлеємську зорю, що сповіщала про народження сина Божого.

Додайте на вашу ялинку імбирного печива у вигляді Миколайчиків, янголів, різних звірів, казкових істот, сніжинок. Коли печиво буде готове та охолоне, одягніть його на нитки та покрийте цукровою глазур'ю.

Зробіть іграшки на ялинки з паперу - вирізайте янголів, зірочки, крила. У давнину ялинкові прикраси робили з дерева, паперу, тканини, а ще вішали горіхи, ялинкові шишки, яблука, льодяники.

Зараз можна купити готові форми з дерева та розмалювати на свій смак. А з різних шматочків тканини зробити лялечок та янголів. Вам потрібно буде трохи фантазії, ґудзики та стрічки для прикрас.

Замість ялинки можна зв'язати сніп з сіна та прикрасити його різнокольоровими стрічками - так робили українці до появи традиції ставити ялинку. Такий сніп називається Дідухом і він був символом гарного врожаю, достатку, родинного щастя. А ще дідух символізує дух наших предків.

Зробіть янголиків власноруч (фото: pixabay.com)

Як прикрасити вікна

Якщо ви не хочете нічого клеїти на скло, то прикрасити можна штори - можна повішати янголів з паперу та сніжинки, зачепити гірлянди чи лампочки. А ще можна додати іграшки з соломи та вишиті рушники, ляльки з тканини чи віночки з засушених квітів.

На вхідні чи міжкімнатні двері можна також повішати вінки з соломи. Додайте на них калину, декілька іграшок, медове печиво, горішки. На двері також можна повішати ліхтарики, свічки та зробити іграшку у вигляді різдвяної зірки.

Віночки можна зробити з кульок, з гілочок, з клубочків ниток, а ще з шарфу чи тканини.

Як прикрасити стіл

Новий рік зустрічали у прибраній оселі, з ялинкою чи дідухом в залежності від статків господарів. До свята готували не лише страви та напої, але й душу та тіло молитвою та сорокаденним постом. Шампанське на столах українців з'явилося тільки у XIX ст.

А до того перевагу надавали рейнським винам, мальвазії, меду, горілці та настоянкам. Ігристе вино стало неодмінним атрибутом і символом новорічного свята лише завдяки специфіці його відкорковування. Гучний виліт корка з пляшки нагадує постріл, а за традицією, саме пострілами та шумом у дні великих свят наші предки відганяли нечисту силу.

Новорічній стіл можна застелити вишитою скатертиною. Або застелити білу та поверх постелити вишитий рушник чи серветки з орнаментом. Має значення і посуд. Можна поставити дерев1яний чи глиняний, а бокали прикрасити стрічками чи серветками, зробити "сніг".

На кожну тарілку чи серветку можна покласти пряник чи медове печиво. Між посудом поставити дерев'яні дощечки з гілками калини, яблуками, горіхами.

Як зробити павучка

Його можна зробити із соломинок, сірників або інших схожих за формою матеріалів. Краї соломинок потрібно склеювати між собою, щоби разом вони утворили прикрасу: трикутник, квадрат, ромб, павучка, зірку.

Ці прикраси можна підвісити над вікном, на ялинку чи над дзеркалом. Кріпляться прикраси тонкою прозорою ниткою. А якщо виберете матеріал - солому, то її також можна нанизати на нитку. Тоді іграшка краще триматиме форму.

Святковий павучок (скриншот)

Кольори та символи 2024 року

2024 рік - рік Зеленого дерев'яного Дракона. Тому основний колір - зелений. Також можна використовувати: білий, металевий, коричневий, пастельні тони, блакитні, червоні та рожеві відтінки. Дракону сподобаються гірлянди теплого жовтого кольору.

На ялинці обов'язково має бути зірка - золотиста, золотаво-зелена, срібляста або червона. На гілках мають бути дзвіночки - їх дзвін пробуджує музику успіху та нові можливості.

Червоні кульки приносять кохання, зелені - удачу, золоті - матеріальне благополуччя. Додайте фрукти та ягоди, але обов'язково, щоб був зелений колір - хоча б гілочки та листя.