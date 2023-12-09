Гірлянди "вбивають" ваше здоров'я. Найгірші кольори "вогників", яких слід уникати

Гірлянди - популярні прикраси, без яких важко уявити святкування Різдва та Нового року. Втім, доктор та психолог Кетрін Холл попереджає, що деякі вогники можуть "вбивати" здоров'я людини, адже здатні псувати сон.

Яких кольорів гірлянд слід уникати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Чому гірлянди можуть шкодити здоров'ю та сну

За словами експерта, вогники, які усім так подобаються, насправді можуть бути дуже шкідливими. Як виявилося, вони здатні погіршувати сон.

"Бути під впливом інтенсивного, яскравого або миготливого світла перед сном - це помилка гігієни сну. Сліпучі вогні, які ми всі любимо під час святкового сезону, посилають неправильний сигнал у ваш мозок, порушуючи вироблення мелатоніну та перешкоджаючи вашому циклу сну", - пояснила Холл.

Чому гірлянди небезпечні (фото: freepik com)

Яких кольорів варто уникати

Світло від гірлянд синього кольору, вважає експерт, особливо шкідливе ввечері, оскільки воно пригнічує вироблення мелатоніну та порушує добовий ритм.

"Синє світло часто зустрічається у штучному освітленні, особливо в телефонах і світлодіодних лампах, через його стимулюючий ефект, який провокує появу зайвої уваги. Він негативно впливає на ваш цикл сну", - зазначила Холл.

Також слід уникати різнокольорових вогників, хоча візуально вони можуть бути дуже красивими. Вони випромінюють спектр кольорів, які можуть порушити регуляцію мелатоніну та заважати спокійному сну.

Не слід вмикати й режим "миготіння". Коли вогники починають "бігати" та "блимати", вони викликають неправильну реакцію мозку. Такі гірлянди створюють зайву візуальну стимуляцію, що потім буде заважати вам засинати.

Який колір гірлянд корисний або ж не шкодить сну (фото: freepik com)

Як вберегтися від шкідливого впливу гірлянд

Звісно, мало хто хоче відмовлятися від вогників, адже вони дуже красиві й створюють святковий настрій. Тому Холл радить обирати більш нейтральні кольори або ж запровадити "графік роботи" гірлянд.

"Дозвольте виробленню мелатоніну слідувати своєму природному добовому ритму, вимкнувши синє, різнокольорове або миготливе світло за дві години до сну. Це сприятиме більш плавному переходу до сну та покращить його якість", - пояснила експерт.