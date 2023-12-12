Новый год и Рождество в украинском стиле: как легко украсить дом к праздникам

Создать праздничную атмосферу в доме действительно не трудно - нужны игрушки, гирлянды, снежинки и желание сделать красиво. Но для особой атмосферы или стильных и изысканных украшений потребуется немного больше времени и идей.

Как украсить дом к Рождеству и Новому году в украинском стиле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Чем украсить елку

В Украине обычай украшать елку пришел в середине XIX века по европейской праздничной традиции, хотя бытовал он преимущественно в среде знати. Иван Франко, изучая на Гуцульщине рождественские обычаи, писал: "Господин ставит ель, русин кладет сноп" (речь идет о дидухе, который ставили в углу в Сочельник).

Елка - это символ Дерева жизни, которое стережет архангел с огненным мечом, запрещая грешникам возвращаться к Эдему.

Рождество - это время восхождения Бога на Землю для того, чтобы вернуть человеку утраченный рай, а звезда на вершине елки символизирует Вифлеемскую звезду, извещавшую о рождении сына Божьего.

Добавьте на вашу елку имбирного печенья в виде Миколайчиков, ангелов, разных зверей, сказочных существ, снежинок. Когда печенье будет готово и остынет, наденьте его на нити и покройте сахарной глазурью.

Сделайте игрушки на елку из бумаги - вырезайте ангелов, звездочки, крылья. В древности елочные украшения делали из дерева, бумаги, ткани, а еще вешали орехи, елочные шишки, яблоки, леденцы.

Сейчас можно купить готовые формы из дерева и разрисовать по своему вкусу. А из разных кусочков ткани сделать куколок и ангелов. Вам потребуется немного фантазии, пуговицы и ленты для украшений.

Вместо елки можно связать сноп из сена и украсить разноцветными лентами - так делали украинцы до появления традиции ставить елку. Такой сноп называется Дидухом и был символом хорошего урожая, обилия, семейного счастья. А еще дидух символизирует дух наших предков.

Сделайте ангелочков своими руками (фото: pixabay.com)

Как украсить окна

Если вы не хотите ничего клеить на стекло, то украсить можно шторы - можно повесить ангелов из бумаги и снежинки, надеть гирлянды или лампочки. А еще можно добавить игрушки из соломы и вышитые полотенца, куклы из ткани или венчики из засушенных цветов.

На входную или межкомнатную дверь можно также повесить венки из соломы. Разместите на них калину, несколько игрушек, медовое печенье, орешки. На двери можно повесить фонарики, свечи и сделать игрушку в виде рождественской звезды.

Веночки можно сделать из шариков, из веточек, из клубочков нитей, а еще из шарфа или ткани.

Как украсить стол

Новый год встречали в нарядном доме, с елкой или дедушкой в зависимости от состояния хозяев. К празднику готовили не только блюда и напитки, но душу и тело молитвой и сорокадневным постом. Шампанское на столах украинцев появилось только в XIX веке.

К тому же предпочтение отдавали рейнским винам, мальвазии, меду, водке и настойкам. Игристое вино стало непременным атрибутом и символом новогоднего праздника только благодаря специфике его откупорки. Громкий вылет пробки из бутылки напоминает выстрел, а по традиции именно выстрелами и шумом в дни великих праздников наши предки отгоняли нечистую силу.

Новогодний стол можно застелить вышитой скатертью. Или застелить белое и поверх постелить вышитое полотенце или салфетки с орнаментом. Имеет значение и посуда. Можно поставить деревянную или глиняную, а бокалы украсить лентами или салфетками, сделать "снег".

На каждую тарелку или салфетку можно положить пряник или медовое печенье. Между посудой поставить деревянные дощечки с ветками калины, яблоками, орехами.

Как сделать паучка

Его можно сделать из соломинок, спичек или других схожих по форме материалов. Края соломинок нужно склеивать между собой, чтобы вместе они образовали украшение: треугольник, квадрат, ромб, паучка, звезду.

Эти украшения можно подвесить над окном, на елку или над зеркалом. Крепятся украшения тонкой прозрачной нитью. А если выберете материал - солому, то ее также можно нанизать на нить. Тогда игрушка будет лучше держать форму.

Праздничный паучок (скриншот)

Цвета и символы 2024 года

2024 год – год Зеленого деревянного Дракона. Поэтому основной цвет - зеленый. Также можно использовать белый, металлический, коричневый, пастельные тона, голубые, красные и розовые оттенки. Дракону понравятся гирлянды теплого желтого цвета.

На елке обязательно должна быть звезда - золотистая, золотисто-зеленая, серебристая или красная. На ветвях должны быть колокольчики - их звон пробуждает музыку успеха и новые возможности.

Красные шарики приносят любовь, зеленые - удачу, золотые - материальное благополучие. Добавьте фрукты и ягоды, но обязательно, чтобы был зеленый цвет - хотя бы веточки и листья.