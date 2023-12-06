ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Середа 06 грудня 2023 21:24
UA EN RU
Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево Ялинку чи сосну можна замінити іншими рослинами (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Новорічні й різдвяні свята - не за горами. Якщо на тлі війни чи з будь-яких інших причин ви не можете (або ж не хочете) купувати цього року традиційну ялинку, символом зимової феєрії може стати інша рослина, що чудово почуватиметься в горщику впродовж тривалого часу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які саме рослини можуть замінити українцям традиційне новорічне дерево.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AgroMarket, Кrona, Флора-Лайф, Wikipedia.

Ялиця

Ялиця в горщику - хвойне дерево з компактною кроною.

Хвоя в цієї рослини коротка, темно-зелена зверху й сріблясто-біла знизу.

Любить світло, хоча непогано росте й у напівтіні.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

А хвоя - ще й пахне (фото: krona.co.ua)

Кипарисовик

Кипарисовик - вічнозелений хвойний чагарник (має багато різновидів).

Хвоя в цієї рослини зелена, дрібна, витягнуто-ромбічної форми, м'яка на дотик, розташована хрестоподібно.

Його можна вирощувати в горщиках і потім висаджувати на садових ділянках.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Колір цієї рослини буквально освіжає (фото: krona.co.ua)

Ялівець

Ялівець (віргінський) - хвойний чагарник із густою розлогою кроною.

Ця рослина має сіро-зелену хвою з блакитним відтінком. Може виростати до 1,5 висотою.

Полюбляє світло, хоча може рости і в умовах невеликого затінення.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Ялівець має чудовий запах (фото: krona.co.ua)

Бересклет японський

Бересклет японський - декоративна вічнозелена рослина.

Цей листяний чагарник має темно-зелене листя й компактну колоновидну крону.

Доросла рослина може сягати 2-3 метрів і рости поза межами оселі.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Ідеальна декоративна рослина для дому й саду (фото: krona.co.ua)

Самшит

Самшит - вічнозелений високий густий кущ (чагарник).

Листя у нього темно-зелене (знизу - світліше), блискуче.

Може рости в тінистих і напівтінистих місцях. Використовується для озеленення територій.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Ця зелень милує око в будь-який сезон (фото: krona.co.ua)

Лавр

Лавр - вічнозелене дерево або чагарник.

Листки у цієї рослини прості, міцні, на краях - дещо хвилясті.

У кімнатних умовах може досягти двох метрів у висоту.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Лавр може бути також і приправою (фото: floralife.com.ua)

Розмарин

Розмарин - трав'яниста рослина з декоративними та кулінарними властивостями.

Для формування красивої крони гілочки розмарину періодично прищипують.

Після свят їх можна висушити й використовувати як прянощі. Крім того, розмарин є прекрасним тонізуючим засобом й антидепресантом.

Новий рік на носі, а ялинкою і не пахне? Які рослини можуть замінити різдвяне дерево

Ідеальне поєднання (фото: floralife.com.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли найкраще ставити ялинку - яка дата є "щасливою".

Читайте також, скільки коштують живі новорічні ялинки та сосни, і яке дерево краще вибрати, щоб довше стояло.

Читайте РБК-Україна в Google News
Різдво Рослини свята ялинкарік Новий рік комнатные растения