Новий оператор сотового зв'язку впроваджує захист, який позбавить можливості відстежити ваші дії та дані

Що таке Cape?

Cape - це мобільний оператор (подібно до AT&T, Verizon або T-Mobile). Він надає вам той же преміальний сотовий зв'язок 4G/5G і безлімітні розмови та повідомлення, але з набагато більшою конфіденційністю та безпекою.

Місія Cape - надати клієнтам преміальний мобільний досвід без шкоди для їхньої конфіденційності чи безпеки.

Сервіс стане доступним для всіх на початку 2025 року. Поточна пропозиція Cape включає попередньо налаштований телефон Android. На початку 2025 року компанія розширить послуги на найпоширеніші та найсучасніші пристрої, щоб ви могли використовувати свій власний телефон.

В даний час Cape доступний для осіб, схильних до підвищеного ризику стати мішенню зловмисників. Це включає співробітників національної безпеки, корпоративних лідерів, журналістів, жертв домашнього насильства, знаменитостей та інших. Раніше цей продукт пропонувався лише державним службовцем.

Мережа Cape об'єднує дюжину національних і регіональних мереж зв'язку, утворюючи щільне резервування, що перекривається, в найбільш важкодоступних місцях.

Cape діє як віртуальний мобільний оператор (MVNO), використовуючи мережу UScellular. Однак завдяки використанню власної мобільної інфраструктури, Cape заявляє, що може контролювати технології, що забезпечують роботу мережі, і "вводити заходи захисту для даних, що надходять та виходять з вашого телефону".

Під час реєстрації сервіс запитує лише мінімально необхідну інформацію, а дані зберігаються протягом мінімального часу.

Сервіс працює із попередньо налаштованим Android-смартфоном, що пропонує функції конфіденційності, включаючи можливість приховувати місцезнаходження, змінюючи унікальні ідентифікатори пристрою.

Також Cape може змінювати мобільний рекламний ідентифікатор, що ускладнює відстеження користувачів для показу реклами, що таргетується. Серед інших функцій - захист від атак SIM-swapping та SS7, які можуть використовуватись для перехоплення дзвінків та повідомлень.

"Ми не можемо втратити або продати дані, яких у нас немає. Більше того, ми використовуємо сучасну криптографію та протоколи аутентифікації для захисту вашого облікового запису, гарантуючи, що будь-яка інформація, яка проходить через нашу систему, захищена найвищими стандартами безпеки", - заявили на сторінці FAQ Cape.

Поки що рано судити, наскільки ефективний Cape, але ідея здається привабливою в умовах постійних витоків даних та загроз безпеці.