Як відновити втрачені дані на Android-пристрої: 5 корисних програм

Смартфони сьогодні є невід'ємною частиною нашого життя, оскільки на них зберігається вся наша інформація, включаючи фотографії, відео, контакти, повідомлення, важливі документи тощо. Однак такі дані можуть бути втрачені через видалення, несправності або інші проблеми. Зазвичай їх можна відновити з папки резервної копії, але якщо її немає, існують програми, які дозволяють повернути їх.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт зі збереження даних Stellar Data Recovery .

Що слід враховувати під час вибору інструментів для відновлення даних

Надійність

Надійне програмне забезпечення від перевіреного бренду гарантує вам 100-відсотковий успіх відновлення.

Підтримка типів файлів

Найкращий інструмент для відновлення даних Android може відновити файли будь-якого типу, будь то фотографії, відео, документи або повідомлення.

Функція попереднього перегляду

Це дозволяє переглядати відновлювані файли перед збереженням, що допомагає вам побачити, чи збереглася якість файлу.

Простота використання

Програмне забезпечення повинно мати зручний інтерфейс, який спрощує процес відновлення навіть для користувачів з обмеженими технічними знаннями.

Витрати

Хоча більшість безкоштовних інструментів відновлення даних Android відповідають вашим базовим потребам, розширеним вимогам до відновлення може відповідати тільки професійне програмне забезпечення, за яке, можливо, доведеться заплатити.

Відгуки користувачів

Завжди читайте огляди, оскільки вони підвищують довіру до програмного забезпечення та допомагають новим користувачам зробити правильний вибір кращої програми для відновлення даних Android.

Stellar Data Recovery for Android

Цей перевірений інструмент може безпечно завантажувати та відновлювати всі втрачені фотографії, відео, документи, контакти, повідомлення тощо з вашого смартфона Android.

Програмне забезпечення сумісне з усіма версіями Android, починаючи з Android 6.0 і закінчуючи останньою версією Android 13. Стандартна версія поставляється у двох варіантах із підтримкою 3 та 5 пристроїв відповідно.

Плюси

Відновлює видалені/втрачені фотографії, відео, аудіо, документи тощо

Виймає видалені дані з телефонів Android без рутування

Підтримує Android від версії 6.0 до останньої версії 13

Легко відновлює видалені текстові повідомлення з Android

Простий і зрозумілий інтерфейс користувача

Дозволяє переглядати відновлені файли перед їх збереженням

Дозволяє вибіркове відновлення файлів

Підтримує відновлення з усіх телефонів Android, включаючи Samsung, OnePlus і т.д.

Мінуси

Неможливо встановити безпосередньо на телефони Android

Ціни

Версія з підтримкою 3 пристроїв - 29,99 доларів (1180 гривень)

Версія з підтримкою 5 пристроїв - 39,99 доларів (1570 гривень)

Stellar Data Recovery для Android (фото: Stellar Data Recovery)

Tenorshare UltData

Tenorshare UltData for Android Data Recovery - ще один простий у використанні інструмент, який відновлює втрачені/видалені дані з Android. Програма може відновлювати втрачені або видалені фотографії, відео та текстові повідомлення.

Плюси

Відновлює видалені повідомлення WhatsApp на телефонах Android

Завантажує та показує резервну копію WhatsApp з Google Диску

Повертає втрачені повідомлення WeChat, контакти, фотографії та ін.

Мінуси

Дорожче, ніж інші аналогічні інструменти відновлення Android

Сканування займає надто багато часу

Не відновлює такі файли, як голосові нотатки, події календаря та сторінки документів

Ціни

Ліцензія на місяць - 35,95 доларів (1415 гривень)

Річна ліцензія - 39,95 доларів (1575 гривень)

Довічна ліцензія - 49,95 доларів (1970 гривень)

Tenorshare UltData (фото: Stellar Data Recovery)

iMyFone D-Back

Програмне забезпечення iMyFone D-Back пропонує чотири режими: відновлення даних безпосередньо з телефону Android, відновлення файлів із резервних копій Google, відновлення на зламаному телефоні та даних WhatsApp.

Плюси

Не потрібно рутування

Відновлює всі види даних за допомогою платної версії

Відновлює дані з Google Диску та WhatsApp

Чистий інтерфейс з простими кроками відновлення даних

Мінуси

Величезна ціна

Обмежена функціональність відновлення даних у безкоштовній версії

Ціни

Ліцензія на місяць - 29,95 доларів (1180 гривень)

Річна ліцензія - 39,95 доларів (1575 гривень)

Довічна ліцензія - 49,95 доларів (1970 гривень)

iMyFone D-Back (фото: Stellar Data Recovery)

Disk Drill

Disk Drill - це комплексне рішення для відновлення даних для Android та iOS. Він допомагає відновити відсутні або видалені фотографії, аудіо, документи, відео, архіви і т.д.

Плюси

Підтримує декілька форматів файлів

Витончений та простий інтерфейс

Дозволяє шукати файли на ім'я

Мінуси

Сканування пристрою займає надто багато часу

Дорогий

Ціни

Базовий - безкоштовно до 500 МБ

Професійна версія - 89 доларів (3 500 гривень)

Корпоративна версія - 899 доларів (35 430 гривень)

Disk Drill (фото: Stellar Data Recovery)

FonePaw Android Data Recovery

Це зручний інструмент, який ефективно відновлює втрачені/видалені файли Android, фотографії, аудіо тощо. Він також дозволяє відновлювати дані із внутрішньої пам'яті пристрою, SD-карти Android та SIM-картки. Він може навіть повернути файли з пошкоджених та заражених вірусом телефонів.

Плюси

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Підтримує понад 30 типів файлів

Відновлює дані як із внутрішньої, так із зовнішньої пам'яті

Доступно як для Mac, так і для Windows

Мінуси

Потрібні root-права

Не відновлює файли зі своїм вихідним ім'ям

Безкоштовна версія має різні програмні обмеження

Ціни

Ліцензія на місяць - 34,96 доларів (1380 гривень)

Річна ліцензія - 45,46 доларів (1790 гривень)

Довічна ліцензія - 55,97 доларів (2210 гривень)

FonePaw Android Data Recovery (фото: Stellar Data Recovery)