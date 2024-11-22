Новый оператор сотовой связи внедряет защиту, которая сделает невозможным отследить ваши действия и данные

Что такое Cape?

Cape - это мобильный оператор (подобно AT&T, Verizon или T-Mobile). Он предоставляет вам ту же премиальную сотовую связь 4G/5G и безлимитные разговоры и сообщения, но с гораздо большей конфиденциальностью и безопасностью.

Миссия Cape - предоставить клиентам премиальный мобильный опыт без ущерба для их конфиденциальности или безопасности. Поэтому оператор запрашивает минимальное количество личной информации, необходимое для предоставления услуг, и хранит ваши данные как можно меньше времени.

Сервис станет доступным для всех в начале 2025 года. Текущее предложение Cape включает в себя предварительно настроенный телефон Android. В начале 2025 года компания расширит услуги на самые распространенные и современные устройства, чтобы вы могли использовать свой собственный телефон.

В настоящее время Cape доступен для лиц, подверженных повышенному риску стать мишенью злоумышленников. Это включает в себя сотрудников национальной безопасности, корпоративных лидеров, журналистов, жертв домашнего насилия, знаменитостей и других. Ранее этот продукт предлагался только государственным служащим.

Сеть Cape объединяет дюжину национальных и региональных сетей связи, образуя плотное перекрывающееся резервирование в самых труднодоступных местах.

Cape действует как виртуальный мобильный оператор (MVNO), используя сеть UScellular. Однако благодаря использованию собственной мобильной инфраструктуры, Cape заявляет, что может контролировать технологии, обеспечивающие работу сети, и "вводить меры защиты для данных, поступающих и уходящих с вашего телефона".

При регистрации сервис запрашивает только минимально необходимую информацию, а данные хранятся в течение минимального возможного времени.

Сервис работает с предварительно настроенным Android-смартфоном, предлагающим функции конфиденциальности, включая возможность скрывать местоположение, изменяя уникальные идентификаторы устройства.

Также Cape может менять мобильный рекламный идентификатор, что затрудняет отслеживание пользователей для показа таргетированной рекламы. Среди других функций - защита от атак SIM-swapping и SS7, которые могут использоваться для перехвата звонков и сообщений.

"Мы не можем утратить или продать данные, которых у нас нет. Более того, мы используем современную криптографию и протоколы аутентификации для защиты вашей учетной записи, гарантируя, что любая информация, проходящая через нашу систему, защищена наивысшими стандартами безопасности", - заявили на странице FAQ Cape.

Пока рано судить, насколько эффективен Cape, но идея кажется привлекательной в условиях постоянных утечек данных и угроз безопасности.