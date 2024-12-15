Новый Нострадамус сделал предсказание о Третьей мировой войне: "будет бой не людей, а машин"

Популярный современный экстрасенс и пророк Атос Саломе, известный как "Новый Нострадамус", сделал несколько тревожных предсказаний относительно Третьей мировой войны, в частности, подчеркивая роль технологий в современных конфликтах. Прогнозируя напряженность в мире, он указывает на угрозу гибридных войн и кибератак, которые могут привести к глобальной катастрофе.

Какое предсказание сделал Атос Саломе и как будут вовлечены в войну технологии и компьютеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Атос Саломе, так называемый "Новый Нострадамус", в последнее время вызвал большой интерес своими прогнозами относительно Третьей мировой войны.

Как он прогнозирует, война может возникнуть уже в следующем году, учитывая растущую глобальную напряженность.

Однако Саломе предполагает, что эта война не будет обычной, ведь она, вероятно, станет битвой не только людей, но и технологий.

Сегодня мир приближается к очередному этапу большого конфликта, и это видно из текущих событий на Ближнем Востоке и в России.

Саломе подчеркивает, что есть очевидная угроза большей вовлеченности Запада в конфликты, в частности из-за агрессивной политики России.

В этом контексте он отмечает, что "это война не просто людей, а машин", намекая на новый этап в развитии военных технологий.

Особенно тревожным является развитие новейшего оружия и киберугроз. Россия угрожает новым оружием и показала разве одну ракету со странным названием "Орешник", а чиновники говорят, что готовы "защитить себя любыми способами".

В то же время, по словам Саломе, присутствуют "непритязательные разговоры и использование высокотехнологичного оборудования для участия в конфликте, которые повышают настроения относительно эскалации войны"

В своем прогнозе Саломе также обращает внимание на растущую угрозу кибератак.

"Недавние взаимные обвинения в кибершпионаже вызвали беспокойство относительно незначительной сокрушительной хакерской атаки, которая может парализовать системы защиты или инфраструктуру", - предупреждает он.

Такая атака может иметь разрушительный эффект на мировую экономику, инфраструктуру и безопасность.

Кроме того, Саломе утверждает, что "Южно-Китайское море, которое уже является ареной территориальных боев, станет ареной критического события, которое может вызвать массовые кибератаки".

В то же время Россия тайно разрабатывает новое оружие с ядерным потенциалом против спутников, что может вызвать геополитический кризис, а также глобальные катастрофические последствия, включая разрушение гражданских и военных систем.

Саломе добавляет: "Что-то новое, возможно, связанное с погруженным искусственным интеллектом, еще не будет обнародовано. К этому добавляется элемент неопределенности, который добавляется к другим уже имеющимся напряжениям".

Отмечая технологические новинки, Саломе имеет в виду появление новых разработок в области искусственного интеллекта и автоматизированных боевых систем, которые могут существенно изменить исход будущих конфликтов.

Следовательно, его прогнозы свидетельствуют, что Третья мировая война может быть не только конфликтом между государствами, но и жестокой битвой новейших технологий, в которой роль должны поддерживать не только человеческие войска, но и искусственный интеллект и кибератаки.