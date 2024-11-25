Створена карта "Третьої світової", яка показує країни, де буде безпечно у разі ядерного удару Путіна

У Європі побоюються, що погрози Володимира Путіна стосовно ядерної війни можуть стати реальністю і тому готують, на всяк випадок, план Б. Тому була створена "Карта Третьої світової війни", на якій вказано, у які країни тікати, якщо Путін застосує ядерну зброю.

У яких країнах буде безпечно у випадку ядерної війни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Mirror.

У міру зростання напруженості та страху нової світової війни люди почали все частіше думати про те, де шукати укриття, якщо Росія перейде від загроз до реальних запусків ядерних ракет.

Раніше вважалося, що Росія відповість своїм ядерним арсеналом лише у разі атаки ядерною боєголовкою. Однак останніми тижнями "Божевільний Влад", як називають Путіна у багатьох країнах, зазначає, що атака з використанням звичайної зброї виправдає відповідь ядерною.

Більшість аналітиків побоюються, що мішенню божевільного лідера стануть великі міста - Лондон або Нью-Йорк. При цьому є й такі міста, як так чи інакше можуть попасти під перехресний вогонь.

Одночасно з тим була створена карта місць, де у випадку ядерного удару може бути безпечніше.

Антарктида

Крижана пустеля може стати одним з найбезпечніших місць у разі ядерної війни. Враховуюче віддалене розташування в найпівденнішій точці Землі, навряд чи вона матиме якесь стратегічне значення. Крім того, з 5,4 млн квадратних миль незайманої землі є багато місця для людей, які будуть шукати укриття. Єдина проблема - в холоді.

Ісландія

Потенційно безпечним місцем може стати Ісландія, яка розташована далеко на півночі. Вона відома як одна з наймиролюбніших держав у світі, яка ніколи не брала участі у війнах чи вторгненнях.

Уряд Ісландії нібито також підписав двосторонню угоду з Україною, хоча його підтримка обмежується фінансуванням і мінімальними перевезеннями. Острів має значною мірою уникнути найгірших наслідків ядерної війни, а опади від масштабних ядерних ударів потенційно можуть досягти берегів Ісландії в невеликій кількості.

Нова Зеландія

Країна ківі також може запропонувати укриття тим, хто хоче втекти від ядерної війни Путіна. Згідно з Global Peace Index, країна посідає друге місце і зберігає нейтральну позицію щодо більшості конфліктів.

Іншим привабливим аспектом країни є її гірська місцевість, яка забезпечує природний захист від потенційних вторгнень. А уряд цієї країни продемонстрував підтримку Україні як фінансово, так і у позовах проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Швейцарія

Ця країна часто асоціюється з миром і це логічний вибір для виживання в разі ядерної війни. Зберігаючи нейтралітет після Другої світової війни, ландшафт створює відчуття захисту для своїх громадян. Окрім своїх географічних переваг, Швейцарія також має значну кількість ядерних сховищ.

Країна не надавала допомогу ані Росії, ані Україні, тому Путін навряд буде сприймати її як загрозу. Дехто навіть звинувачував Швейцарію в симпатіях до РФ, бо уряд заблокував постачання зброї швейцарського виробництва, закупленої іншими європейськими країнами.

Гренландія

Найбільший острів у світі, який фактично належить Данії, навряд чи коли-небудь стане справжньою мішенню для будь-якою глобальної супердержави. Крім того, що острів віддалений і політично нейтральний, нинішнє населення острова становить всього 56 000 осіб.

Індонезія

Індонезія сміливо заявила, що зберігатиме нейтралітет у глобальних конфліктах, а батько-засновник країни Ахмед Сукарно назвав її зовнішню політику "вільною та активною". Офіційні особи наполягають на позиції незалежності в міжнародних справах, ставлячи перш за все мир у всьому світі.

Тувалу

Острів Тувалу розташований на півдорозі між Гаваями та Австралією, має населення всього 11 000 осіб. Цей острів має слабку інфраструктуру та обмежену кількість природних ресурсів, що робить його небажаною мішенню для будь-яких агресорів.

Аргентина

Попри те, що Аргентина брала участь у деяких конфліктах, зокрема у Фолклендській війні 1982 року, ця південноафриканська країна, швидше за все, переживе голод, який може слідувати за ядерним конфліктом. У країні є велика кількість врожаїв, і якщо сонце буде закрите будь-якими ядерними частинками, резерву продуктів точно вистачить надовго.

Чилі

Південноамериканська країна, яка охоплює понад 4000 миль і є домом для різноманітних культур, може полегшити виживання завдяки природним ресурсам. А ще одним бонусом є те, що інфраструктура в Чилі вважається найбільш розвинутою у всій Південній Америці.

Фіджі

Острів Фіджі - острівна держава, яка знаходиться за 2700 миль від Австралії. Поряд з будь-яким стратегічним значенням і армією з 6000 осіб, нація займає високе місце в Глобальному індексі миру. Крім того, велика частина острова також складається з густих лісів, корисних копалин та місць для риболовлі.

Південна Африка

Південно-Африканська Республіка є важливою країною у списку місць, куди слід поїхати у разі Третьої світової війни. Країна має численні джерела їжі, родючі землі та прісну воду, що зробити виживання значно легшим. Крім того, сучасна інфраструктура країни також може підвищити шанси на виживання.

Країни, в яких буде безпечно, якщо Путін почне ядерну війну (скриншот)