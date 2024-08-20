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Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

iPhone 16 Pro може отримати нове оздоблення "Desert Titanium", яке замінить "Blue Titanium" (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Нові фотографії, опубліковані інсайдером під ніком Majin Bu у соціальних мережах, демонструють макет iPhone 16 Pro у новому кольорі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на акаунт відомого інсайдера в X (Twitter).

Подробиці про нові варіанти кольорів

@MajinBuOfficial поділився додатковою інформацією на основі витоків зображень кілець камери iPhone 16 Pro. Витоки вказують на те, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Grey.

Раніше з'являлися повідомлення про можливість появи рожево-золотого кольору, і нещодавно @SonnyDickson поділився фотографією муляжів iPhone 16 Pro, де був показаний цей новий колірний варіант.

Дивно, але рожево-золотий колір виглядає темнішим, ніж багато хто очікував, і деякі спостерігачі відзначають, що при певному освітленні він виглядає майже коричневим.

Новий iPhone 16 Pro золотого кольору (фото: /X)

У нас також є матеріал про всю інформацію про iPhone 16, який вийде у 2024 році.

А ще ми писали про 5 функцій iPhone 16, які виправдають його очікування.

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