Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

Подробиці про нові варіанти кольорів

@MajinBuOfficial поділився додатковою інформацією на основі витоків зображень кілець камери iPhone 16 Pro. Витоки вказують на те, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Grey.

Раніше з'являлися повідомлення про можливість появи рожево-золотого кольору, і нещодавно @SonnyDickson поділився фотографією муляжів iPhone 16 Pro, де був показаний цей новий колірний варіант.

Дивно, але рожево-золотий колір виглядає темнішим, ніж багато хто очікував, і деякі спостерігачі відзначають, що при певному освітленні він виглядає майже коричневим.

Новий iPhone 16 Pro золотого кольору (фото: /X)