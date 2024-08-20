Новий колір iPhone 16 Pro показали на живих фото

Нові фотографії, опубліковані інсайдером під ніком Majin Bu у соціальних мережах, демонструють макет iPhone 16 Pro у новому кольорі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на акаунт відомого інсайдера в X (Twitter).
@MajinBuOfficial поділився додатковою інформацією на основі витоків зображень кілець камери iPhone 16 Pro. Витоки вказують на те, що iPhone 16 Pro буде доступний у чотирьох кольорах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold та Titanium Grey.
Раніше з'являлися повідомлення про можливість появи рожево-золотого кольору, і нещодавно @SonnyDickson поділився фотографією муляжів iPhone 16 Pro, де був показаний цей новий колірний варіант.
Дивно, але рожево-золотий колір виглядає темнішим, ніж багато хто очікував, і деякі спостерігачі відзначають, що при певному освітленні він виглядає майже коричневим.
Новий iPhone 16 Pro золотого кольору (фото: /X)
Там є чотири кольори в цілому в iPhone 16 Pro Lineup: білий, чорний, gold and gray.
Desert titanium кольору є малюнок тьмяного золота, подібний до фіолетового кольору, relatively discreet and deep pic.twitter.com/uDiNiBI4Iz - Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2024
pic.twitter.com/0vlSFnwzR4 - Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 31, 2024
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