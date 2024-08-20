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Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

iPhone 16 Pro может получить новую отделку "Desert Titanium", которая заменит "Blue Titanium" (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Новые фотографии, опубликованные инсайдером под ником Majin Bu в социальных сетях, демонстрируют макет iPhone 16 Pro в новом цвете.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт известного инсайдера в X (Twitter).

Подробности о новых цветовых вариантах 

@MajinBuOfficial поделился дополнительной информацией на основе утечек изображений колец камеры iPhone 16 Pro. Утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Grey.  

Ранее появлялись сообщения о возможности появления розово-золотого цвета, и недавно @SonnyDickson поделился фотографией муляжей iPhone 16 Pro, на которой был показан этот новый цветовой вариант.  

Удивительно, но розово-золотой цвет выглядит темнее, чем многие ожидали, и некоторые наблюдатели отмечают, что при определенном освещении он выглядит почти коричневым. 

Новый iPhone 16 Pro золотого цвета (фото: /X)

У нас также есть материал про всю информацию об iPhone 16, который выйдет в 2024 году.

А еще мы писали про 5 функций iPhone 16, которые оправдают его ожидание.

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