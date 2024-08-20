Новый цвет iPhone 16 Pro показали на живых фото

Новые фотографии, опубликованные инсайдером под ником Majin Bu в социальных сетях, демонстрируют макет iPhone 16 Pro в новом цвете.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт известного инсайдера в X (Twitter).
@MajinBuOfficial поделился дополнительной информацией на основе утечек изображений колец камеры iPhone 16 Pro. Утечки указывают на то, что iPhone 16 Pro будет доступен в четырех цветах: Titanium White, Titanium Black, Titanium Gold и Titanium Grey.
Ранее появлялись сообщения о возможности появления розово-золотого цвета, и недавно @SonnyDickson поделился фотографией муляжей iPhone 16 Pro, на которой был показан этот новый цветовой вариант.
Удивительно, но розово-золотой цвет выглядит темнее, чем многие ожидали, и некоторые наблюдатели отмечают, что при определенном освещении он выглядит почти коричневым.
Новый iPhone 16 Pro золотого цвета (фото: /X)
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