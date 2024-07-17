5 функцій iPhone 16, які виправдають його очікування

До виходу iPhone 16 і iPhone 16 Pro залишилося всього два місяці, а це означає, що зараз не найкращий час купувати новий iPhone 15. Якщо у вас немає гострої необхідності в новому смартфоні прямо зараз, розумніше буде почекати вересня, коли вийде iPhone 16 з новими функціями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Великі екрани

Хоча загальний дизайн iPhone 16 залишиться таким самим, як у iPhone 15, Apple готує одну помітну зміну форм-фактора. За даними кількох джерел, включаючи авторитетного аналітика Росса Янга, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть оснащені екранами більшого розміру, ніж їхні попередники.

Очікується, що iPhone 16 Pro отримає 6,3-дюймовий дисплей порівняно з 6,1-дюймовим екраном iPhone 15 Pro. Аналогічно, iPhone 16 Pro Max, як очікується, буде оснащений 6,9-дюймовим дисплеєм, що більше ніж 6,7-дюймовий екран iPhone 15 Pro Max.

Якщо ці чутки вірні, то iPhone 16 Pro Max стане найбільшим iPhone з будь-коли випущених. Крім того, це буде перша зміна розміру екрану iPhone з моменту появи iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max у 2020 році.

Покращений час автономної роботи та швидка зарядка

З чуток, вся лінійка iPhone 16 отримає акумулятори більшої ємності.

Місткість акумуляторів iPhone 15

iPhone 15: 3 349 мА/год

Phone 15 Plus: 4 383 мА/год

iPhone 15 Pro: 3 274 мА/год

iPhone 15 Pro Max: 4 422 мА/год

Можлива ємність акумуляторів iPhone 16

iPhone 16: 3 561 мА/год (збільшення на 6,3 відсотків)

iPhone 16 Plus: 4 006 мА/год (зменшення на 8,6 відсотків)

iPhone 16 Pro: 3 355 мА/год (збільшення на 2,5 відсотків)

iPhone 16 Pro Max: 4 676 мА/год (збільшення на 5,7 відсотків)

Мін-Чі Куо також повідомив, що акумулятори iPhone 16 матимуть більшу щільність енергії. Крім того, Apple нібито тестує способи спростити заміну акумулятора iPhone 16, завдяки новому металевому корпусу акумулятора.

За деякими чутками, iPhone 16 також може запропонувати швидшу зарядку. В даний час iPhone 15 може заряджатися з потужністю 15 Вт за допомогою MagSafe та 27 Вт за допомогою кабелю USB-C. Даний слух стверджує, що iPhone 16 Pro підтримуватиме зарядку MagSafe на 20 Вт і провідну швидку зарядку на 40 Вт.

Кнопка зйомки

Всі чотири моделі iPhone 16 отримають абсолютно нову кнопку зйомки для камери, розташовану з правого боку телефону на місці, де зараз знаходиться антена mmWave 5G (для моделей США).

З чуток, поверхня кнопки зйомки буде сенсорною. Користувачі iPhone 16 зможуть збільшувати та зменшувати масштаб зображення, проводячи пальцем вліво та вправо по поверхні кнопки.

Крім того, згідно з інформацією The Information, користувачі зможуть навести зображення на різкість легким натисканням на кнопку і зробити знімок сильнішим одним натисканням.

Штучний інтелект Apple для всіх

На Всесвітній конференції розробників Apple (WWDC) цього року компанія представила Apple Intelligence - набір функцій штучного інтелекту, який почне з'являтися на її пристроях пізніше цього року. Однак для користувачів iPhone ці функції будуть доступні лише на iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.