iPhone 16: уся інформація про новий смартфон, який вийде в 2024 році

З кожним роком шанувальники Apple з нетерпінням чекають на вихід нового iPhone, і 2024 рік не стане винятком. Лінійка iPhone 16 обіцяє принести безліч нових функцій та покращень, які порадують користувачів.

Про те, які нові функції, покращення принесе серія iPhone 16, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Лінійка iPhone 16 у 2024 році

Представлений у вересні 2024 року iPhone 16 принесе помітні зміни до лінійки iPhone. Очікується, що Apple збільшить розмір iPhone 16 Pro до 6,3 дюйми, а iPhone 16 Pro Max - до 6,9 дюйми, що стане першим збільшенням розміру за кілька років.

Зміни розміру торкнуться лише моделей iPhone 16 Pro, стандартні моделі iPhone 16 залишаться того самого розміру, що й iPhone 15.

Хоча моделі iPhone 16 не стануть більше, вони отримають деякі незначні зміни в дизайні завдяки додатковим кнопкам, але як стандартні моделі iPhone 16, так і моделі Pro будуть виглядати як iPhone 15 і 15 Pro.

Нові чіпи та кнопки для iPhone 16

Apple розробляє нові чіпи серії A для лінійки iPhone 16, побудовані на новітньому 3-нанометровому техпроцесі N3E. Ми можемо очікувати покращень в енергоефективності та продуктивності, але подробиць про те, чого саме чекати, поки що немає.

Функція кнопки дій, раніше доступна тільки для моделей iPhone 15 Pro, буде поширена на всі чотири моделі iPhone 16 у 2024 році. Крім того, в лінійці iPhone 16 з'явиться нова кнопка "Зйомка" для фотографування та відеозйомки.

Кнопка зйомки буде працювати як затвор цифрової камери, визначаючи кілька рівнів натискання для фокусування та подальшої зйомки зображення.

Дизайн iPhone 16

Apple протестувала кілька варіантів дизайну для стандартних моделей iPhone 16, але зрештою зупинилася на вертикально розташованій системі камер з овальним виступом.

Овальний виступ вміщує окремі ширококутні та ультраширококутні лінзи. Мікрофон буде розташований поряд з об'єктивами, а спалах камери - на задній панелі пристрою поза виступом.

На лівому боці iPhone Apple планує замінити перемикач без звуку на кнопку дії, і моделі iPhone 16 отримають таку саму кнопку, яка була представлена в моделях iPhone 15 Pro. Клавіші регулювання гучності будуть розташовані нижче кнопки дії.

Права сторона пристрою буде оснащена новою кнопкою зйомки. Вона розташована в такому місці, щоб її легко натискати, коли iPhone знаходиться в горизонтальному положенні.

Крім нового вертикального компонування об'єктивів і кнопки зйомки, моделі iPhone 16 матимуть той самий загальний дизайн, що і моделі iPhone 15, без помітних змін форми або розміру корпусу.

Яким буде дизайн iPhone 16 (фото: MacRumors)

Кольори

Існують суперечливі чутки про колірні варіанти моделей iPhone 16. Один із чуток передбачає сім кольорів, включаючи синій, рожевий, жовтий, зелений, чорний, білий та фіолетовий.

Проте аналітик Apple Мін-Чі Куо вважає, що iPhone 16 буде доступний у чорному, зеленому, рожевому, синьому та білому кольорах без фіолетового та жовтого варіантів.

Муляжні моделі iPhone 16 демонструють колірні варіанти, включаючи світло-рожевий, темніший синьо-зелений відтінок та яскравий синій, а також чорний та білий.

Очікується, що моделі iPhone 16 отримають таке ж кольорове заднє скло, яке використовувалося для моделей iPhone 15. Задній скляний шар матиме матовий ефект, який контрастує з основним кольором рамки.

Колірна палітра iPhone 16 (фото: MacRumors)

MagSafe

Магніти вирівнювання MagSafe у моделях iPhone 16 можуть бути тоншими, ніж раніше, що скорочує розмір магнітного кільця, необхідного для чохлів, сумісних з MagSafe.

Функція MagSafe (фото: MacRumors)

Муляжні моделі

Кілька версій моделей муляжних iPhone 16, що з'явилися в квітні, дають чітке уявлення про відмінності в розмірах, яких ми можемо очікувати від лінійки iPhone 16.

Моделі Pro трохи вищі та ширші, а стандартні моделі iPhone 16 мають перероблений виріз камери, який розташований вертикально, а не по діагоналі.

У дизайні зовнішньої камери моделей iPhone 16 Pro мало змін, Apple продовжує використовувати квадратний виступ камери, в якому розміщуються три об'єктиви.

Ліва сторона моделей муляжу показує кнопку дії на всіх чотирьох моделях, що відповідає чуткам. Права сторона виділяє нову кнопку зйомки, яка знаходиться врівень з боковою стороною пристрою, а не виступає як кнопки регулювання гучності та живлення.

Муляжні моделі лінійки iPhone 16 (фото: MacRumors)

Зміни розміру iPhone 16 Pro

Згідно з декількома джерелами, очікується, що iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max матимуть більші дисплеї. iPhone 16 Pro матиме дисплей розміром 6,27 дюйма, а iPhone 16 Pro Max, як очікується, матиме дисплей розміром 6,85 дюйма.

Зі збільшенням розміру дисплея також збільшаться розміри корпусу iPhone. Очікується, що обидві моделі будуть вищими і ширшими, ніж моделі iPhone 15 Pro, а товщина залишиться колишньою, але вага трохи стане більшою через збільшення розміру. Загальна форма та дизайн не будуть оновлені, але рамки стануть тоншими.

Порівняння розмірів iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 Pro Max (фото: MacRumors)

Технологія дисплея

OLED-панелі iPhone 16 можуть використовувати технологію мікролінз для підвищення яскравості та зниження енергоспоживання. Мікролінзові масиви або MLA використовують однорідний малюнок із мільярдів лінз усередині панелі для зменшення внутрішнього відображення. Відбите світло збільшує яскравість, що сприймається, без збільшення енергоспоживання.

OLED-дисплеї, що використовуються в лінійці iPhone 16, будуть більш енергоефективними завдяки покращеним матеріалам.

Apple використовує технологію зменшення меж (Border Reduction Structure, BRS) для деяких моделей iPhone 16, що має призвести до більш тонких рамок. BRS дозволяє більш компактно та ефективно розмістити схему під дисплеєм, що забезпечує більш тонкі рамки без шкоди для продуктивності дисплея.

Поки незрозуміло, чи будуть зменшені рамки обмежені моделями iPhone 16 Pro, чи ця зміна буде реалізована у всій лінійці.

Кнопки

Apple планує додати дві нові кнопки на iPhone 16 та iPhone 16 Plus: одну, яка замінить перемикач без звуку, і ще зовсім нову.

Кнопка дії

Моделі iPhone 15 Pro включають кнопку дії, і в 2024 очікується, що вона буде розширена до стандартних моделей iPhone 16.

Кнопка дії, яка замінює традиційний перемикач без звуку, може виконувати кілька функцій, таких як активація ліхтарика, увімкнення камери, запуск ярлика, увімкнення або вимкнення режиму концентрації, використання перекладу, увімкнення/вимкнення беззвучного режиму та багато іншого.

Кнопка зйомки

Додаткова кнопка зйомки розташована на тій стороні iPhone, що і кнопка живлення. Хоча очікується, що вона буде механічною, а не ємнісною, кнопка зможе реагувати на натискання та дотик, і матиме кілька можливостей.

Легке натискання кнопки для автофокусування під час зйомки зображення або відео

Натискання сильніше на кнопку, щоб зробити знімок

Якщо провести пальцем вліво та вправо по кнопці, то можна збільшити або зменшити масштаб

Також може бути жест для перемикання між режимами фото та відео, аналогічний тому, як ви можете знімати відео за допомогою натискання та скидання у додатку камери iPhone

Чіпи серії A

Код в iOS 18 підтверджує, що всі чотири моделі iPhone 16 будуть використовувати один і той же чіп наступного покоління A18, але Apple все ж таки може провести різницю між iPhone 16 і iPhone 16 Pro.

Чіпи A18 з меншою кількістю ядер GPU можуть використовуватися для моделей iPhone 16, тоді як чіпи з кращим GPU можуть використовуватися для моделей iPhone 16 Pro.

Запланований для моделей iPhone 16 Pro чіп наступного покоління A18 може включати модернізований нейронний процесор з "значною мірою" великою кількістю ядер, що дозволить поліпшити продуктивність штучного інтелекту та машинного навчання, а також, як очікується, мати більший розмір кристала.

Теплові покращення

Очікується, що моделі iPhone 16 включатимуть нову теплову конструкцію для боротьби з перегрівом. Apple працює над графеновою тепловою системою для моделей iPhone 16, а моделі iPhone 16 Pro можуть також включати металевий корпус акумулятора, який покращить розсіювання тепла.

Графен має більш високу теплопровідність, ніж мідь, що використовується в тепловідводах iPhone.

Моделі iPhone 16 включатимуть більший графітовий лист усередині для зменшення тепла та усунення потенційного перегріву від чіпа Apple silicon.

Оперативна пам'ять

Стандартні моделі iPhone 16 можуть бути оновлені до 8 ГБ оперативної пам'яті в порівнянні з 6 ГБ у моделях iPhone 15. Це означає, що всі чотири моделі iPhone 16 пропонуватимуть 8 ГБ оперативної пам'яті.

Модеми 5G

Моделі iPhone 16 Pro можуть бути оснащені модемом Qualcomm Snapdragon X75, що забезпечує швидший та ефективніший зв'язок 5G.

Qualcomm X75 підтримує стандарт "5G Advanced" з покращеннями штучного інтелекту та машинного навчання для вдосконалення 5G, тому Apple може позиціонувати моделі iPhone 16 Pro як такі, що мають підключення "5G Advanced".

Очікується, що стандартні моделі iPhone 16 використовуватимуть чіп Qualcomm X70, який вже використовувався у моделях iPhone 15.

Apple працює над розробкою власного модемного чіпа та антени для усунення залежності від Qualcomm, але власні модеми Apple, як очікується, з'являться не раніше 2025 року.

Wi-Fi 7

Аналітик Apple Мін-Чі Куо вважає, що моделі iPhone 16 Pro можуть використовувати технологію Wi-Fi 7 наступного покоління, яка, як очікується, забезпечить швидкість передачі даних не менше ніж 30 гігабіт на секунду і може досягати 40 Гбіт/с.

Wi-Fi 7 також може використовувати канали 320 МГц і підтримує технологію квадратурної амплітудної модуляції (QAM) 4K, що зрештою забезпечує швидкість в 2,4 рази вище, ніж у Wi-Fi 6 при тій же кількості антен.

Wi-Fi 7 в кінцевому підсумку забезпечить більш високу максимальну швидкість передачі даних, меншу затримку та надійніше з'єднання.

Хоча Wi-Fi 7 може бути обмежений моделями iPhone 16 Pro, стандартні моделі iPhone 16 можуть отримати оновлення до Wi-Fi 6E, який підтримує діапазон Wi-Fi 6 ГГц. В даний час Wi-Fi 6E обмежений моделями iPhone 15 Pro.

Порт USB-C

Apple перейде на технологію USB-C з лінійкою iPhone 15, і очікується, що вона також використовуватиметься для моделей iPhone 16.

Як виглядатиме порт USB-C (ілюстративне фото: MacRumors)

Можливості штучного інтелекту

З iOS 18 Apple, як повідомляється, представить нові функції Siri на базі великих мовних моделей і деякі з найсучасніших функцій генеративного ШІ можуть бути обмежені моделями iPhone 16.

Згідно з інформацією, наданою витоком, iOS 18 принесе багато нових функцій LLM на весь iPhone, але функції ШІ на пристрої можуть залишатися ексклюзивними для iPhone 16.

Оновлена функціональність ШІ iOS 18 може включати покращену взаємодію між Siri та додатком “Повідомлення”, автоматично створювані плейлисти Apple Music, інтеграцію з додатками для підвищення продуктивності, щоб створювати контент за допомогою ШІ, а також багато іншого.

Технологія камери iPhone 16

Моделі iPhone 16 Pro можуть включати покращену ширококутну камеру з 48-мегапіксельним сенсором, що дозволить покращити якість знімків за низького освітлення.

48-мегапіксельний ширококутний сенсор, що використовується в iPhone 16 Pro Max, за повідомленнями, буде оснащений восьмиелементним гібридним об'єктивом з двома скляними та шістьма пластиковими елементами, а також покращеннями для телеоб'єктиву та надширококутного об'єктиву.

Як iPhone 16 Pro, так і iPhone 16 Pro Max можуть отримати 5-кратний телеоб'єктив у 2024 році замість того, щоб технологія обмежувалася більшим Pro Max.

Внутрішності камери iPhone 16 Pro (ілюстративне фото: MacRumors)

Розташування камери

Стандартні моделі iPhone 16, як очікується, матимуть вертикальне розташування камери, подібне до того, яке використовувалося в iPhone 12.

Apple використовувала діагональне розташування для iPhone 13 та iPhone 14, але очікується, що заміна дозволить записувати просторове відео з використанням надширококутної та ширококутної камер.

Чи буде суперперископ?

iPhone 16 Pro Max може бути оснащений супертелеоб'єктив-перископом для значно збільшеного оптичного зуму.

Такий телеоб'єктив зазвичай описує камери з фокусною відстанню понад 300 мм. Поточний телеоб'єктив еквівалентний об'єктиву 77 мм, тому, якщо це правда, очікується значного збільшення можливостей зуму.

Акумулятор

За чутками, моделі iPhone 16 Pro будуть використовувати технологію штабелюваних акумуляторів, що може призвести до збільшення ємності та збільшення терміну служби. Такі батареї широко використовуються в електромобілях та медичних пристроях, але є новою технологією для смартфонів.

Очікується, що iPhone 16 Pro підтримуватиме провідну зарядку потужністю 40 Вт і бездротову зарядку MagSafe потужністю 20 Вт, згідно з чутками. На даний момент моделі iPhone підтримують провідне заряджання потужністю до 27 Вт і бездротове заряджання MagSafe потужністю 15 Вт.

Очікується, що акумулятор iPhone 16 матиме оновлений корпус із нержавіючої сталі, який дозволить збільшити щільність енергії, що зрештою призведе до збільшення щільності енергії до 10 відсотків. Це може призвести до збільшення терміну служби батареї, але ця функція навряд чи доступна для всіх моделей iPhone 16.

Законодавство ЄС вимагає від виробників смартфонів створювати акумулятори, які можуть бути замінені власниками з використанням доступних інструментів, і Apple повинна буде впровадити підтримку до 2025 року.

Ціна

Ціни на компоненти для стандартних моделей iPhone 15 досягли рекордного рівня, збільшившись на 16 відсотків, порівняно з моделями iPhone 14.

Apple компенсувала збільшення виробничих витрат для лінійки iPhone 15, але компанії може знадобитися збільшити ціну при запуску iPhone 16, щоб уникнути негативного впливу на загальний дохід.

Дата виходу iPhone 16

Apple Intelligence, одна з ключових функцій iOS 18, не буде готовою до запуску при виході iOS 18 у вересні. У минулому Apple відкладала нові моделі iPhone до готовності важливих програмних функцій, але компанія не має планів відкладати моделі iPhone 16.

Apple Intelligence буде випущена в оновленні iOS 18.1, яке, ймовірно, вийде у жовтні.

Масове виробництво OLED-панелей для моделей iPhone 16 почалося з підготовки Apple до запуску нових пристроїв у вересні. Samsung Display поставить близько 80 мільйонів OLED-панелей, а LG Display - близько 43 мільйонів.

Майбутні функції iPhone

Технологія ProMotion, яка додає частоту оновлення до 120 Гц на дисплей iPhone, очікується у стандартних моделях iPhone починаючи з 2025 року. До 2025 року ProMotion буде обмежена дорожчими iPhone Pro.

iPhone 17 Pro Max, який з'явиться в 2025 році, може бути оснащений 48-мегапіксельним об'єктивом, оптимізованим для гарнітури Vision Pro.

Ця інформація походить від аналітика Джеффа Пу, який не надав подробиць про те, як він може взаємодіяти з Vision Pro. Пу також вважає, що iPhone 17 Pro включатиме розроблений Apple чіп Wi-Fi 7.

Раніше ходили чутки, що моделі iPhone 16 Pro можуть використовувати технологію вбудованого в дисплей датчика Face ID, але оновлена інформація передбачає, що вбудований у дисплей Face ID з'явиться не раніше 2025 або пізніше.

Очікується, що iPhone 17 2025 року буде оснащений покращеною 24-мегапіксельною фронтальною камерою, яка значно поліпшить якість зображення та продуктивність за низького освітлення.

За чутками, моделі iPhone 17 будуть включати дисплей антивідблиску, який більш стійкий до подряпин, ніж Ceramic Shield. Кажуть, що він має "супертвердий" шар, який може витримувати більший вплив.

З iPhone 18 у 2026 році Apple, як повідомляється, матиме як вбудований у дисплей датчик Face ID, так і вбудовану в дисплей фронтальну камеру, що потенційно дозволить створити дизайн без вирізів для апаратного забезпечення камери. Це стане першим повністю дисплейним дизайном.