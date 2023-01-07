Новий календар вихідних і свят у лютому 2023: скільки будемо відпочивати

Лютий - останній місяць зими і найкоротший у році. Оскільки 2023-й не високосний, в місяці буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні, але важливих дат в лютому буде немало.
Які пам'ятні дні і свята ми відзначимо наприкінці зими - читайте нижче в матеріалі Styler.
Оскільки додаткових вихідних у лютому не передбачається, та й через воєнний стан вони неможливі, працювати ми будемо 20 днів, а відпочивати - 8.
Вихідні дні лютого: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Календар на лютий 2023 (колаж Styler)
2 лютого - День бабака, День безпечного інтернету
4 лютого - Всесвітній день боротьби проти рака
6 лютого - Міжнародний день бармена
9 лютого - Міжнародний день стоматолога
11 лютого - Всесвітній день хворого
14 лютого - День Святого Валентина, День комп'ютерника
15 лютого - Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав
17 лютого - День спонтанного прояву доброти, День кота в Європі
20 лютого - Масляна, Всесвітній день соціальної справедливості
21 лютого - Міжнародний день рідної мови
22 лютого - Міжнародний день підтримки жертв злочинів
24 лютого - Рік від повномасштабного вторгнення Росії на територію України
26 лютого - Прощена неділя
27 лютого - Початок Великого посту
Читайте також про календар найважливіших подій 2023 року.
Крім того ми писали, коли треба колядувати, посівати і щедрувати.