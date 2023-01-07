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Новый календарь выходных и праздников в феврале 2023: сколько будем отдыхать

Праздники и выходные в феврале (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Февраль – последний месяц зимы и самый короткий в году. Поскольку 2023-й не високосный, в месяце будет 28 дней, то есть ровно четыре недели, но важных дат в феврале будет немало.

Какие памятные дни и праздники мы отметим в конце зимы – читайте ниже в материале Styler.

Сколько будет выходных и рабочих дней

Поскольку дополнительных выходных в феврале не предполагается, да и из-за военного положения они невозможны, мы будем работать 20 дней, а отдыхать - 8.

Выходные дни февраля: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Календарь на февраль 2023 (коллаж Styler)

Праздничные дни и выдающиеся даты февраля 2023 года

2 февраля - День сурка, День безопасного интернета

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного

14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика

15 февраля – Сретение Господне, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

20 февраля – Масленица, Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений

24 февраля – Год с полномасштабного вторжения России на территорию Украины

26 февраля – Прощенное воскресенье

27 февраля – Начало Великого поста

Читайте также о календаре самых важных событий 2023 года.

Кроме того, мы писали, когда нужно колядовать, посевать и щедровать.

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