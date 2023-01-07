Новый календарь выходных и праздников в феврале 2023: сколько будем отдыхать
Февраль – последний месяц зимы и самый короткий в году. Поскольку 2023-й не високосный, в месяце будет 28 дней, то есть ровно четыре недели, но важных дат в феврале будет немало.
Какие памятные дни и праздники мы отметим в конце зимы – читайте ниже в материале Styler.
Сколько будет выходных и рабочих дней
Поскольку дополнительных выходных в феврале не предполагается, да и из-за военного положения они невозможны, мы будем работать 20 дней, а отдыхать - 8.
Выходные дни февраля: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Календарь на февраль 2023 (коллаж Styler)
Праздничные дни и выдающиеся даты февраля 2023 года
2 февраля - День сурка, День безопасного интернета
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака
6 февраля – Международный день бармена
9 февраля – Международный день стоматолога
11 февраля – Всемирный день больного
14 февраля – День Святого Валентина, День компьютерщика
15 февраля – Сретение Господне, Международный день онкобольного ребенка, День чествования участников боевых действий на территории других государств
17 февраля – День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
20 февраля – Масленица, Всемирный день социальной справедливости
21 февраля – Международный день родного языка
22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений
24 февраля – Год с полномасштабного вторжения России на территорию Украины
26 февраля – Прощенное воскресенье
27 февраля – Начало Великого поста
Читайте также о календаре самых важных событий 2023 года.
Кроме того, мы писали, когда нужно колядовать, посевать и щедровать.