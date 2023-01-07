Новый календарь выходных и праздников в феврале 2023: сколько будем отдыхать

Праздники и выходные в феврале (фото: freepik)

Февраль – последний месяц зимы и самый короткий в году. Поскольку 2023-й не високосный, в месяце будет 28 дней, то есть ровно четыре недели, но важных дат в феврале будет немало.

Какие памятные дни и праздники мы отметим в конце зимы – читайте ниже в материале Styler.