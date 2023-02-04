Новий календар свят на березень 2023: чи буде вихідним 8 березня?

Скільки вихідних і робочих у березні 2023

У перший весняний місяць 31 календарний день, з них цього року буде лише 8 вихідних і 23 - робочих.

Вихідними стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 березня.

Чи буде 8 березня додатковим вихідним?

Міжнародний жіночий день випадає на середу. І, згідно зі статею 73 Кодексу законів про працю, має бути вихідним днем, однак через дію воєнного стану, цей норматив може бути скасований.

Адже відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Наразі стан продовжено до 19 лютого, але його, ймовірно, продовжать ще на 90 днів. Якщо так трапиться, то вихідного в середу, 8 березня не буде (втім, як і минулого року).

Головні свята березня 2023