Новый календарь праздников на март 2023 года: будет ли выходным 8 марта?

Сколько выходных и рабочих в марте 2023 года

В первый весенний месяц 31 календарный день, из них в этом году будет всего 8 выходных и 23 рабочих.

Выходными станут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 марта.

Будет ли 8 марта дополнительным выходным?

Международный женский день выпадает на среду. И, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, должен быть выходным днем, однако из-за действия военного положения этот норматив может быть отменен.

Ведь согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.

Пока положение продлено до 19 февраля, но его, вероятно, продлят еще на 90 дней. Если так случится, то выходного в среду 8 марта не будет (впрочем, как и в прошлом году).

Главные праздники марта 2023