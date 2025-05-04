Новий хіт Marvel? "Громовержці" здивували навіть скептиків: перші відгуки

Про що "Громовержці"

Історія розгортається навколо групи героїв-аутсайдерів, які змушені стати командою для виконання небезпечної місії. Доля об’єднує Олену Бєлову, Бакі Барнса, Червоного Захисника, Примару, Таскмастера та Джоні Вокера. Разом з порятунком Нью-Йорку героям доводиться зазирнути в очі власному минулому та навчитися співпрацювати.

У картині з’являються вже знайомі та нові обличчя. Голові ролі виконали: Себастіан Стен, Флоренс П'ю, Ганна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулія Луї-Дрейфус, Девід Гарбор та Ольга Куриленко.

Кадри з "Громовержців" (скриншот)

Що кажуть про фільм "Громовержці"

За перші дні показу картина зібрала тисячі схвальних відгуків від критиків та глядачів. Агрегатор Rotten Tomatoes оцінив нову роботу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дав 68%, а IMDB - 7.7 балів з 10.

За словами критиків, "Громовержці" пропонують новий підхід до жанру супергеройського кіно. Багатьом сподобалося, що автори зосередилися на людських переживаннях персонажів, а не лише на епічних битвах. Хоча й того було вдосталь.

Що пишуть критики:

"Це не лише розважальне видовище, але й один з найбільш проникливих і емоційних фільмів у кіновсесвіті MCU".

"Фільм зачіпає глибокі та важливі для нових поколінь питання, не нехтуючи при цьому пригодами та екшеном, властивими фільмам Marvel".

"Весь час, який вони проводять, ухиляючись від уламків будівель, що вибухають, і рятуючи нещасних нью-йоркців, герої залишаються вперто переконаними в тому, що вони не герої, і це навіть трохи освіжає насправді".

"Ефекти та дії відчуваються досить реальними, але не великими та епічними".

"Фільм пропонує щось більш оригінальне і позитивніше, ніж традиційна формула супергероя".

Себастіан Стен в "Громовержцях" (скриншот)

Відгуки глядачів:

"Мені дуже сподобалося! Екшн, персонажі та історія були дивовижними. Кожна сцена тримала мене в напрузі, а фінальна битва була неймовірною. Обов'язковий до перегляду для будь-якого фаната Marvel".

"Фільм був приголомшливий".

"Втричі кращий, ніж я очікував. Дуже розважальний фільм. Сподобався. Хотів би подивитися знову".

"Чудова історія і дійсно цікавий фільм для перегляду! Я б обов'язково подивився його в кінотеатрі ще раз!"

"Повертає стару атмосферу Marvel, а також вносить щось нове в картину".

"Цей фільм зосереджений на розвитку персонажів та емоціях, а не на сюжеті чи дії. Це не те, що зазвичай зображує Marvel".

"Один з найкращих фільмів Marvel і тепер мій улюблений фільм усіх часів".

Прем'єра фільму Marvel відбулася 1 травня 2025 року. Касові збори за перші дні склали близько 32 мільйонів доларів в США. Експерти прогнозують, що "Громовержцям" вдасться за вихідні зібрати десь 70-75 мільйонів.