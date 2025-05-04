Новий хіт Marvel? "Громовержці" здивували навіть скептиків: перші відгуки

Фільм "Громовержці" (Thunderbolts) про команду антигероїв всього за кілька днів після прем'єри став одним з найкращих фільмів Marvel.
Про що стрічка та яку реакцію вона викликала серед кіноманів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія розгортається навколо групи героїв-аутсайдерів, які змушені стати командою для виконання небезпечної місії. Доля об’єднує Олену Бєлову, Бакі Барнса, Червоного Захисника, Примару, Таскмастера та Джоні Вокера. Разом з порятунком Нью-Йорку героям доводиться зазирнути в очі власному минулому та навчитися співпрацювати.
У картині з’являються вже знайомі та нові обличчя. Голові ролі виконали: Себастіан Стен, Флоренс П'ю, Ганна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулія Луї-Дрейфус, Девід Гарбор та Ольга Куриленко.
За перші дні показу картина зібрала тисячі схвальних відгуків від критиків та глядачів. Агрегатор Rotten Tomatoes оцінив нову роботу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дав 68%, а IMDB - 7.7 балів з 10.
За словами критиків, "Громовержці" пропонують новий підхід до жанру супергеройського кіно. Багатьом сподобалося, що автори зосередилися на людських переживаннях персонажів, а не лише на епічних битвах. Хоча й того було вдосталь.
Що пишуть критики:
Відгуки глядачів:
Прем'єра фільму Marvel відбулася 1 травня 2025 року. Касові збори за перші дні склали близько 32 мільйонів доларів в США. Експерти прогнозують, що "Громовержцям" вдасться за вихідні зібрати десь 70-75 мільйонів.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDB, Variety.