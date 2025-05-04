Новый хит Marvel? "Громовержцы" удивили даже скептиков: первые отзывы

Фильм "Громовержцы" (Thunderbolts) о команде антигероев всего за несколько дней после премьеры стал одним из лучших фильмов Marvel.
О чем лента и какую реакцию она вызвала среди киноманов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История разворачивается вокруг группы героев-аутсайдеров, которые вынуждены стать командой для выполнения опасной миссии. Судьба объединяет Елену Белову, Баки Барнса, Красного Защитника, Призрака, Таскмастера и Джони Уокера. Вместе со спасением Нью-Йорка героям приходится заглянуть в глаза собственному прошлому и научиться сотрудничать.
В картине появляются уже знакомые и новые лица. Главные роли исполнили: Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Анна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулия Луи-Дрейфус, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко.
За первые дни показа картина собрала тысячи положительных отзывов от критиков и зрителей. Агрегатор Rotten Tomatoes оценил новую работу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дал 68%, а IMDB - 7.7 баллов из 10.
По словам критиков, "Громовержцы" предлагают новый подход к жанру супергеройского кино. Многим понравилось, что авторы сосредоточились на человеческих переживаниях персонажей, а не только на эпических битвах. Хотя и того было достаточно.
Что пишут критики:
Отзывы зрителей:
Премьера фильма Marvel состоялась 1 мая 2025 года. Кассовые сборы за первые дни составили около 32 миллионов долларов в США. Эксперты прогнозируют, что "Громовержцам" удастся за выходные собрать где-то 70-75 миллионов.
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При написании материала были использованы следующие источники: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDB, Variety.