Новый хит Marvel? "Громовержцы" удивили даже скептиков: первые отзывы

О чем "Громовержцы"

История разворачивается вокруг группы героев-аутсайдеров, которые вынуждены стать командой для выполнения опасной миссии. Судьба объединяет Елену Белову, Баки Барнса, Красного Защитника, Призрака, Таскмастера и Джони Уокера. Вместе со спасением Нью-Йорка героям приходится заглянуть в глаза собственному прошлому и научиться сотрудничать.

В картине появляются уже знакомые и новые лица. Главные роли исполнили: Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Анна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулия Луи-Дрейфус, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко.

Кадры из "Громовержцев" (скриншот)

Что говорят о фильме "Громовержцы"

За первые дни показа картина собрала тысячи положительных отзывов от критиков и зрителей. Агрегатор Rotten Tomatoes оценил новую работу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дал 68%, а IMDB - 7.7 баллов из 10.

По словам критиков, "Громовержцы" предлагают новый подход к жанру супергеройского кино. Многим понравилось, что авторы сосредоточились на человеческих переживаниях персонажей, а не только на эпических битвах. Хотя и того было достаточно.

Что пишут критики:

"Это не только развлекательное зрелище, но и один из самых проникновенных и эмоциональных фильмов в киновселенной MCU".

"Фильм затрагивает глубокие и важные для новых поколений вопросы, не пренебрегая при этом приключениями и экшеном, присущими фильмам Marvel".

"Все время, которое они проводят, уворачиваясь от обломков взрывающихся зданий и спасая несчастных нью-йоркцев, герои остаются упорно убежденными в том, что они не герои, и это даже немного освежает на самом деле".

"Эффекты и действия ощущаются достаточно реальными, но не большими и эпическими".

"Фильм предлагает что-то более оригинальное и позитивнее, чем традиционная формула супергероя".

Себастиан Стэн в "Громовержцах" (скриншот)

Отзывы зрителей:

"Мне очень понравилось! Экшн, персонажи и история были удивительными. Каждая сцена держала меня в напряжении, а финальная битва была невероятной. Обязателен к просмотру для любого фаната Marvel".

"Фильм был потрясающий".

"Втрое лучше, чем я ожидал. Очень развлекательный фильм. Понравился. Хотел бы посмотреть снова".

"Замечательная история и действительно интересный фильм для просмотра! Я бы обязательно посмотрел его в кинотеатре еще раз!"

"Возвращает старую атмосферу Marvel, а также вносит что-то новое в картину".

"Этот фильм сосредоточен на развитии персонажей и эмоциях, а не на сюжете или действии. Это не то, что обычно изображает Marvel".

"Один из лучших фильмов Marvel и теперь мой любимый фильм всех времен".

Премьера фильма Marvel состоялась 1 мая 2025 года. Кассовые сборы за первые дни составили около 32 миллионов долларов в США. Эксперты прогнозируют, что "Громовержцам" удастся за выходные собрать где-то 70-75 миллионов.