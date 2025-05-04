Новый хит Marvel? "Громовержцы" удивили даже скептиков: первые отзывы
Фильм "Громовержцы" (Thunderbolts) о команде антигероев всего за несколько дней после премьеры стал одним из лучших фильмов Marvel.
О чем лента и какую реакцию она вызвала среди киноманов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
О чем "Громовержцы"
История разворачивается вокруг группы героев-аутсайдеров, которые вынуждены стать командой для выполнения опасной миссии. Судьба объединяет Елену Белову, Баки Барнса, Красного Защитника, Призрака, Таскмастера и Джони Уокера. Вместе со спасением Нью-Йорка героям приходится заглянуть в глаза собственному прошлому и научиться сотрудничать.
В картине появляются уже знакомые и новые лица. Главные роли исполнили: Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Анна Джон-Кеймен, Ваятт Расселл, Джулия Луи-Дрейфус, Дэвид Харбор и Ольга Куриленко.
Что говорят о фильме "Громовержцы"
За первые дни показа картина собрала тысячи положительных отзывов от критиков и зрителей. Агрегатор Rotten Tomatoes оценил новую работу Marvel рейтингом 88%, Metacritic дал 68%, а IMDB - 7.7 баллов из 10.
По словам критиков, "Громовержцы" предлагают новый подход к жанру супергеройского кино. Многим понравилось, что авторы сосредоточились на человеческих переживаниях персонажей, а не только на эпических битвах. Хотя и того было достаточно.
Что пишут критики:
- "Это не только развлекательное зрелище, но и один из самых проникновенных и эмоциональных фильмов в киновселенной MCU".
- "Фильм затрагивает глубокие и важные для новых поколений вопросы, не пренебрегая при этом приключениями и экшеном, присущими фильмам Marvel".
- "Все время, которое они проводят, уворачиваясь от обломков взрывающихся зданий и спасая несчастных нью-йоркцев, герои остаются упорно убежденными в том, что они не герои, и это даже немного освежает на самом деле".
- "Эффекты и действия ощущаются достаточно реальными, но не большими и эпическими".
- "Фильм предлагает что-то более оригинальное и позитивнее, чем традиционная формула супергероя".
Себастиан Стэн в "Громовержцах" (скриншот)
Отзывы зрителей:
- "Мне очень понравилось! Экшн, персонажи и история были удивительными. Каждая сцена держала меня в напряжении, а финальная битва была невероятной. Обязателен к просмотру для любого фаната Marvel".
- "Фильм был потрясающий".
- "Втрое лучше, чем я ожидал. Очень развлекательный фильм. Понравился. Хотел бы посмотреть снова".
- "Замечательная история и действительно интересный фильм для просмотра! Я бы обязательно посмотрел его в кинотеатре еще раз!"
- "Возвращает старую атмосферу Marvel, а также вносит что-то новое в картину".
- "Этот фильм сосредоточен на развитии персонажей и эмоциях, а не на сюжете или действии. Это не то, что обычно изображает Marvel".
- "Один из лучших фильмов Marvel и теперь мой любимый фильм всех времен".
Премьера фильма Marvel состоялась 1 мая 2025 года. Кассовые сборы за первые дни составили около 32 миллионов долларов в США. Эксперты прогнозируют, что "Громовержцам" удастся за выходные собрать где-то 70-75 миллионов.
Вас также может заинтересовать:
- Интересные факты о новом детективном сериале "Майор Сковорода"
- 5 причин посмотреть феминистический комедийный хоррор "Балконетки"
- Какие персонажи вернутся в новом фильме "Мстители: Судный день".
При написании материала были использованы следующие источники: Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDB, Variety.