Новий формат уроків історії: в Україні запустили проєкт, який змінює шкільну освіту

Що відомо про "Скарб"

Перший урок в рамках проєкту присвячений темі ранніх слов’ян. Діти не лише переглядають візуально насичене навчальне відео, а й беруть участь у воркшопі з прядіння - створеному фольклористкою Наталкою Лещенко - де буквально "доторкаються" до історії.

Над створенням матеріалів уроку працювала велика команда освітян, методистів, художників та музикантів. Серед них: режисер Олександр Корєшков, креативна продюсерка Ольга Навроцька, художниця з костюмів Антоніна Белінська, саунд-продюсери Настя Воган та Олег "Фагот" Михайлюта.

Особливу увагу команда приділила візуальній достовірності: одяг героїв у відео - це реконструкції за матеріалами археології та етнографії. Усі зображені артефакти та візуальні матеріали мають наукове підґрунтя. Вони відтворені за зразками з музейних фондів і археологічних джерел - у тісній співпраці з істориками, археологами та профільними науковцями.

"Ми створювали матеріали не просто як цікаву альтернативу підручника, а як повноцінний навчальний інструмент, що відповідає всім вимогам базової середньої освіти. Відео - це лише частина. До нього додаються чіткі методичні рекомендації для вчителів: які види діяльності застосовувати, які результати навчання мають бути досягнуті. Ми співвідносили кожен елемент уроку з модельними навчальними програмами, щоб зробити цей контент не лише емоційно сильним, а й педагогічно точним", - зазначає кандидатка історичних наук Антоніна Макаревич.

Урок адаптований до вимог Нової української школи (НУШ) та доступний безкоштовно на сайті "Скарбу".

В чому цінність "Скарбу"

Проєкт має на меті не просто викладати факти, а створювати емоційний та культурний зв’язок із минулим. "Скарбу" переконані: замість зубріння дат діти мають отримати емоційний досвід, що допоможе їм відчути свою ідентичність та приналежність до української культури.

"Я мріяла, щоб діти перестали сприймати історію як набір дат. Щоб у них з’явилося відчуття гордості, зв’язку, захоплення власною культурою", - розповіла під час презентації "Скарбу" ініціаторка проєкту, авторка "Щоденників війни" Христина Храновська.

Проєкт наразі доступний до тестування, а команда збирає зворотний зв’язок для подальшої розробки нових тем. У планах - серія повноцінних уроків з історії України для 7-9 класів, адаптованих до різних форматів навчання: офлайн, онлайн, в укриттях.

"Сьогодні особливо важливо будувати національну ідентичність через освіту. Проєкт "Скарб" - приклад того, як це можна робити глибоко й сучасно", - зазначив Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий під час презентації.