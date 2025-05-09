Без медалей, але з відзнакою: що зміниться для випускників-відмінників

Минулого року шкільна система України відмовилася від традиційних золотих і срібних медалей. Тепер найуспішніші випускники та випускниці 9 і 11 класів отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки .

В міністерстві нагадали, що у системі відзначення високих досягнень учнів і учениць українських закладів освіти ще минулого року відбулися важливі зміни.

Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року № 1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні".

Відтепер випускники й випускниці отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.

Хто отримає свідоцтво з відзнакою

Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації.

Варто зауважити, що оцінки за 5-8 класи не враховуватимуться.

Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10-12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації.

Зазначимо, що в цьому випадку також враховуються:

оцінки за 11(12) клас;

оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

Чи будуть інші шкільні нагороди

Попри те, що держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів - наприклад,

грамоти,

похвальні листи,

золоті та срібні медалі.

Також керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

Зміни вже запроваджено з грудня 2024 року та надалі вони діятимуть постійно.