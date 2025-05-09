Без медалей, але з відзнакою: що зміниться для випускників-відмінників
Минулого року шкільна система України відмовилася від традиційних золотих і срібних медалей. Тепер найуспішніші випускники та випускниці 9 і 11 класів отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки.
В міністерстві нагадали, що у системі відзначення високих досягнень учнів і учениць українських закладів освіти ще минулого року відбулися важливі зміни.
Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року № 1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні".
Відтепер випускники й випускниці отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.
Хто отримає свідоцтво з відзнакою
Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації.
Варто зауважити, що оцінки за 5-8 класи не враховуватимуться.
Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10-12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації.
Зазначимо, що в цьому випадку також враховуються:
- оцінки за 11(12) клас;
- оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).
Чи будуть інші шкільні нагороди
Попри те, що держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів - наприклад,
- грамоти,
- похвальні листи,
- золоті та срібні медалі.
Також керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.
Зміни вже запроваджено з грудня 2024 року та надалі вони діятимуть постійно.
Детальніше про те, що в Україні офіційно скасували нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що минулого року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що виготовлення золотих і срібних медалей для випускників закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету є недоцільним з низки причин.
РБК-Україна також писало, коли відбудеться останній дзвоник для школярів у Києві.
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