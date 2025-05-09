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Без медалей, але з відзнакою: що зміниться для випускників-відмінників

Україна, П'ятниця 09 травня 2025 18:26
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Без медалей, але з відзнакою: що зміниться для випускників-відмінників Фото: випускники можуть отримати свідоцтво з відзнакою (m-merydian.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Минулого року шкільна система України відмовилася від традиційних золотих і срібних медалей. Тепер найуспішніші випускники та випускниці 9 і 11 класів отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки.

В міністерстві нагадали, що у системі відзначення високих досягнень учнів і учениць українських закладів освіти ще минулого року відбулися важливі зміни.

Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року № 1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей "За високі досягнення у навчанні" та "За досягнення у навчанні".

Відтепер випускники й випускниці отримуватимуть свідоцтва з відзнакою.

Хто отримає свідоцтво з відзнакою

Випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації.

Варто зауважити, що оцінки за 5-8 класи не враховуватимуться.

Випускники 11(12) класу отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10-12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації.

Зазначимо, що в цьому випадку також враховуються:

  • оцінки за 11(12) клас;
  • оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

Чи будуть інші шкільні нагороди

Попри те, що держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів - наприклад,

  • грамоти,
  • похвальні листи,
  • золоті та срібні медалі.

Також керівникам і керівницям закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

Зміни вже запроваджено з грудня 2024 року та надалі вони діятимуть постійно.

Детальніше про те, що в Україні офіційно скасували нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що минулого року голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що виготовлення золотих і срібних медалей для випускників закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету є недоцільним з низки причин.

РБК-Україна також писало, коли відбудеться останній дзвоник для школярів у Києві.

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