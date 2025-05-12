Новый формат уроков истории: в Украине запустили проект, который меняет школьное образование

Что известно о "Скарб"

Первый урок в рамках проекта посвящен теме ранних славян. Дети не только просматривают визуально насыщенное учебное видео, но и участвуют в воркшопе по прядению - созданном фольклористкой Натальей Лещенко - где буквально "прикасаются" к истории.

Над созданием материалов урока работала большая команда педагогов, методистов, художников и музыкантов. Среди них: режиссер Александр Корешков, креативный продюсер Ольга Навроцкая, художница по костюмам Антонина Белинская, саунд-продюсеры Настя Воган и Олег "Фагот" Михайлюта.

Особое внимание команда уделила визуальной достоверности: одежда героев в видео - это реконструкции по материалам археологии и этнографии. Все изображенные артефакты и визуальные материалы имеют научную основу. Они воссозданы по образцам из музейных фондов и археологических источников - в тесном сотрудничестве с историками, археологами и профильными учеными.

"Мы создавали материалы не просто как интересную альтернативу учебнику, а как полноценный учебный инструмент, отвечающий всем требованиям базового среднего образования. Видео - это лишь часть. К нему прилагаются четкие методические рекомендации для учителей: какие виды деятельности применять, какие результаты обучения должны быть достигнуты. Мы соотносили каждый элемент урока с модельными учебными программами, чтобы сделать этот контент не только эмоционально сильным, но и педагогически точным", - отмечает кандидат исторических наук Антонина Макаревич.

Урок адаптирован к требованиям Новой украинской школы (НУШ) и доступен бесплатно на сайте "Скарба".

В чем ценность "Скарба"

Цель проекта - не просто излагать факты, а создавать эмоциональную и культурную связь с прошлым. "Скарбу" убеждены: вместо зубрежки дат дети должны получить эмоциональный опыт, который поможет им почувствовать свою идентичность и принадлежность к украинской культуре.

"Я мечтала, чтобы дети перестали воспринимать историю как набор дат. Чтобы у них появилось чувство гордости, связи, восхищение собственной культурой", - рассказала во время презентации "Скарба" инициатор проекта, автор "Дневников войны" Кристина Храновская.

Проект пока доступен для тестирования, а команда собирает обратную связь для дальнейшей разработки новых тем. В планах - серия полноценных уроков по истории Украины для 7-9 классов, адаптированных к различным форматам обучения: офлайн, онлайн, в укрытиях.

"Сегодня особенно важно строить национальную идентичность через образование. Проект "Скарб" - пример того, как это можно делать глубоко и современно", - отметил Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время презентации.