Коли школярі України підуть на літні канікули-2025: дати та важливі нюанси
У 2025 році літні канікули для українських школярів офіційно почнуться з 1 липня. Однак у Міністерстві освіти і науки (МОН) запевняють, що це не остаточна дата для всіх шкіл.
Про це розповідає РБК-Україна.
Згідно з постановою Кабінету міністрів Україні №841 навчальний рік офіційно завершується 30 червня 2025 року. Водночас більшість шкіл планують провести останній дзвоник уже наприкінці травня - 30 або 31 числа. Після цього учні продовжать навчання, аби надолужити пропущене через повітряні тривоги, блекаути чи епідемії.
При цьому у МОН наголошують, що дати літніх канікул є рекомендованими, і кожна школа може самостійно встановлювати графік відпочинку. Рішення ухвалюється педагогічною радою закладу з урахуванням безпекової ситуації та навчального навантаження.
У червні в школах можуть організовувати консультації, екскурсії або літні табори, але це не буде обов’язковим продовженням навчання.
Новий навчальний рік орієнтовно розпочнеться 1 вересня 2025 року, яке припадає на понеділок.
Нагадаємо, у Києві триває прийом заяв на зарахування дітей до першого класу. Станом на 22 квітня 2025 року вже подано майже 7 тисяч заяв. Запис стартував 1 квітня і триватиме до 31 травня.
Батьки можуть подати заяву онлайн через "Портал послуг" або безпосередньо в школі. З 15 червня відкриється можливість подачі заяв на вільні місця. Київська міська державна адміністрація закликає батьків не зволікати з подачею заяв, щоб уникнути черг та забезпечити дитині місце в обраній школі.
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